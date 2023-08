Ist der Sommer in Hessen vorbei? Das sagt der Deutsche Wetterdienst

Von: Anna Kirschner

Die aktuelle Wetteraussicht für Hessen bleibt wechselhaft bis trüb. Ist der Sommer also vorbei? Dem Deutschen Wetterdienst zufolge gilt: jein.

Offenbach – Die nächsten Tage sind in Hessen für einen Sommermonat kühl. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach kündigt aber an, dass es zum Wochenende wieder sommerlicher wird – mit Temperaturen von bis zu 28 Grad und Sonnenschein. Vorerst muss Hessen aber noch ein paar wechselhafte Tage überstehen.

Das Wetter in Hessen bis zum Wochenende: Kühl und regnerisch-wechselhaft

Für Mittwochnachmittag gibt der DWD an, dass von Westen starke Bewölkung aufzieht und schauerartiger und teils gewittriger Regen fällt, der mit starken bis stürmischen Böen einhergehen kann. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 19 und 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll der Regen abklingen und die Temperaturen auf 11 bis 9 Grad abkühlen.

Der August behält seine regnerische Tendenz bei - aber am Wochenende wird es wieder warm (Symbolbild). © Michael Bihlmayer/imago

Am Donnerstag kann es in Hessen viele Wolken geben, außerdem einige Schauer und einzelne kurze Gewitter mit starken bis stürmischen Böen – außer in Südhessen, dort könnte es niederschlagsfrei bleiben. Die Höchsttemperatur liegt bei 18 bis 21 Grad. In der Nacht kommt lokal Nebel auf, im Süden und Südwesten fällt teils Regen. Auch in der Nacht auf Freitag wird es mit 13 bis 9 Grad frisch.

Am Samstag kommt die Wärme nach Hessen zurück – Bis zu 28 Grad möglich

Am Freitag wird das Wetter mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad nur unwesentlich wärmer. Allerdings kommen Schauer nur noch vereinzelt vor, vor allem in der Nacht wird der Regen weniger. Den Samstag schätzt der DWD deutlich wärmer ein: 23 bis 28 Grad sind in Hessen möglich. Nachts wird es 16 bis 10 Grad warm.

„Wie es weitergeht, kann man schwer sagen“, erklärt Andreas Friedrich vom DWD. „Wir können nur sieben Tage in die Zukunft schauen. Ob es einen warmen September gibt, da lässt sich Petrus nicht in die Karten schauen.“ Allerdings sei es gut möglich, dass es im September noch einige schöne Tage gibt. Aber: „Der Hochsommer mit der starken Hitze ist eher vorbei, weil die Nächte auch schon deutlich länger sind. Ein schöner Spätsommer ist noch drin, aber wann genau der kommt, lässt sich nicht vorhersagen“, so Friedrich.

Der DWD hat aber auch schon eine Bilanz für den Sommer 2023 in Deutschland auf seiner Website veröffentlicht. Das Fazit: „Seit 27 Jahren war jeder Sommer in Deutschland zu warm.“ Die Temperatur des Sommers 2023 liegt in Hessen wie in Deutschland deutlich über dem vieljährigen Mittel. Der Juni 2023 war in Hessen sogar der drittwärmste und sonnigste Juni seit Aufzeichnungsbeginn, auch wenn die späteren Sommermonate deutlich regenreicher waren. (Anna Kirschner)