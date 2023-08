Sommerferien in Hessen – Chaos am Flughafen Frankfurt bleibt aus

Geregelter Betrieb

Im vergangenen Jahr gab es zur Sommersaison ein großes Durcheinander am Flughafen Frankfurt. Diese Ferien läuft es aber besser.

Frankfurt – Wer vergangenen Jahr seinen Sommerurlaub vom Flughafen Frankfurt starten wollte, mochte dieses Jahr unter Umständen von einem anderen deutschen Airport abfliegen: Lange Schlangen an den Check-In-Schaltern oder der Sicherheitskontrolle standen nahezu an der Tagesordnung. Auch das Gepäck der Passagiere ging immer mal wieder verloren. Zur jetzigen Ferienzeit scheint in Frankfurt aber alles gut zu funktionieren und die Fluggäste können entspannt ihre Reisen antreten.

Chaos am Flughafen Frankfurt bleibt in den Sommerferien aus: „Maßnahmen greifen“

Das sagt zumindest ein Sprecher der Betreiberfirma Fraport: „Aktuell herrscht in den Terminals auch in der vierten hessischen Ferienwoche geregelter Betrieb mit den für die Ferienzeit üblichen Wartezeiten. Wenn diese auftreten, können sie rasch abgearbeitet werden. Das belegt, dass die mit allen Beteiligten eingeleiteten Maßnahmen greifen.“ So seien zum Beispiel die CT-Scanner an den Sicherheitskontrollen deutlich besser als vergangenes Jahr. Passagiere können jetzt Flüssigkeiten und elektronische Geräte im Handgepäck lassen.

Fraport will Chaos am Flughafen Frankfurt mit hunderten neuen Mitarbeitern vermeiden

Besonders das neu eingestellte Personal helfe dabei, dass der Betrieb rundlaufe. „Allein in 2022 haben wir bei unserer Tochter FraGround rund 2.500 Arbeiter und im ersten Halbjahr dieses Jahres noch einmal 850 neue Beschäftigte eingestellt. Bis Ende des Jahres sollen weitere etwa 800 Neueinstellungen folgen. Unser gemeinsames Ziel: Wir werden den stark zunehmenden Passagierverkehr in diesem Jahr entsprechend den verfügbaren Ressourcen schrittweise angehen und in einem geordneten Betrieb bewältigen“, so der Fraport-Sprecher.

Mittlerweile bietet der Flughafen Frankfurt den neuen Service FRA SmartWay an. Hierbei können sich Passagieren einen Slot in der Sicherheitskontrolle reservieren. So sollen die Fluggäste fast ohne Wartezeit ihr Gepäck checken lassen können und danach direkt mit dem Boarding beginnen.

Flughafen Frankfurt: „Stabiler Betrieb soll sichergestellt sein“

Alles in allem scheint der Frankfurter Flughafen dieses Jahr die Sommersaison weitaus besser zu händeln. Der Sprecher von Fraport sagt dazu: „Für 2023 bleibt die Situation herausfordernd, aber wir sind vorsichtig optimistisch, auch für die restliche Saison gemeinsam mit unseren Partnern einen stabilen Betrieb mit den für die Ferienzeit phasenweise üblichen Wartezeiten sicherzustellen.“ Wenn also nicht gerade ein starkes Unwetter für Ausfälle am Flughafen Frankfurt sorgt, können Reisende von hier aus wohl ohne große Bedenken in den Urlaub starten. (Jakob von Sass)

