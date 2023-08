Sommerhitze bleibt Hessen vorerst erhalten

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Die hochsommerliche Hitze bestimmt weiter das Wetter in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, dürften die Höchsttemperaturen am Dienstag 27 bis 32 Grad erreichen, in höheren Lagen um 25 Grad. Dabei weht ein schwacher Nordwestwind. Nach einem verbreitet heiteren Start in den Tag zeige sich im Norden am Mittag und Nachmittag auch stärkere Bewölkung, und auch einige Regentropfen seien dann nicht ausgeschlossen.

Offenbach - In der Nacht zum Mittwoch kühlt es im Süden auf 17 bis 14 Grad ab und im Norden des Bundeslandes auf 14 bis 11 Grad. Der Mittwoch dürfte dann wieder sonnig und meist niederschlagsfrei werden, die Temperaturen erreichen erneut 27 bis 32 Grad mit den höchsten Werten im Rhein-Main-Gebiet. In höheren Lagen seien bis zu 25 Grad zu erwarten. dpa