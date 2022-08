Sommerliches Wetter in Hessen: Temperaturen über 30 Grad

Das Sonnenlicht bricht sich als Regenbogen in den Wasserfontänen des Rechneigrabenweihers in Frankfurt. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen sonnig und trocken. Am Mittwoch werden viel Sonnenschein und Höchstwerte zwischen 29 und 32 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Aufgrund der Trockenheit herrscht vor allem in Mittel- und Südhessen oftmals eine hohe Waldbrandgefahr der Stufe vier bis fünf.

Offenbach - In der Nacht zu Donnerstag bleibt es meist klar und trocken. Die Temperaturen fallen dabei auf 18 bis 13 Grad. Tagsüber wird es laut DWD meist sonnig mit nur wenigen Quellwolken. Die Temperaturen steigen am Donnerstag maximal auf 29 bis 32 Grad. dpa