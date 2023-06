Sonnenschein und warme Temperaturen in Hessen

Teilen

Ein Mann liegt in einem Strandbad auf einer Bank. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

In Hessen dürfen sich die Menschen auch in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freuen. Am Donnerstag bleibe es weitgehend trocken, nur schwache Regenschauer könnten nicht ganz ausgeschlossen werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei 24 bis 27 Grad und in höheren Lagen bei 21 Grad.

Offenbach - Der Freitag werde heiter und zeitweise wolkig. Ab dem Vormittag seien zunächst im nordhessischen Bergland und dann ab dem Nachmittag auch in den übrigen Regionen des Landes einzelne Schauer möglich. Der DWD geht allerdings davon aus, dass es meistens trocken bleibt. Die Temperaturen liegen demnach bei 24 bis 28 Grad und im höheren Bergland bei 22 Grad. Auch am Samstag scheine meistens die Sonne. Die Temperaturen liegen laut den Meteorologen bei 25 bis 30 Grad und im Bergland bei 23 Grad. Der Wind sei an allen Tagen schwach bis mäßig. dpa