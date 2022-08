Sonnige und heiße Tage in Hessen erwartet

Passantinnen, Passanten und eine Taube sind auf dem verdorrten Rasen am Warmen Damm unterwegs. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Menschen in Hessen erwarten heitere und sehr warme bis heiße Tage. Am Dienstag erreichen die Temperaturen 28 bis 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu weht ein schwacher Wind und es bleibt trocken. Auch die Nacht auf Mittwoch wird klar, wobei die Temperaturen auf 17 bis 12 Grad sinken.

Offenbach - Am Mittwoch steigen die Temperaturen leicht auf 29 bis 33 Grad. Laut DWD-Prognose bleibt es meist sonnig mit nur wenigen Wolken. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen dann auf 17 bis 14 Grad, in Nordhessen und in der Rhön auf 13 bis 10 Grad.

Auch am Donnerstag gibt es viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen erneut auf 30 bis 34 Grad, im höheren Bergland auf 28 Grad. dpa