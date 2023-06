Sonniger Wochenstart in Hessen: Bis zu 30 Grad am Montag

Teilen

Ein Maisfeld wird bewässert. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die neue Woche in Hessen startet mit viel Sonnenschein. Am Montag wird es voraussichtlich zwischen 27 und 30 Grad warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Himmel sind demnach höchstens ein paar Schleierwolken zu sehen - es wird also besonders sonnig.

Offenbach - Am Dienstag und Mittwoch geht es laut DWD heiter bis sonnig weiter. Die Temperaturen erreichen demnach am Dienstag zwischen 25 und 28 Grad und zwischen 23 und 27 Grad am Mittwoch. Am Dienstag soll es nach DWD-Angaben zudem noch niederschlagsfrei bleiben. Am Mittwoch könne es, mit geringer Wahrscheinlichkeit, im Bergland zu Schauern kommen. Tagsüber kann das Wetter am Mittwoch bewölkt werden. dpa