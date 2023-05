Sonniges und trockenes Wochenende in Hessen erwartet

Wetter

Das Pfingstwochenende in Hessen wird sonnig und trocken. Der Freitag startet heiter, im Norden und im Bergland wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Norden und 23 Grad in Südhessen. In der Nacht zum Samstag wird es klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 4 Grad ab.

Offenbach - Auch der Samstag bleibt sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 bis 24 Grad, in Gipfellagen bei 17 Grad. Der Sonntag soll nach Angaben des DWD ebenfalls heiter und regenfrei werden, vor allem im Süden zeigt sich die Sonne. Die Maximaltemperaturen steigen leicht auf 21 bis 23 Grad in Nordhessen und 24 bis 26 Grad im Rhein-Main-Gebiet an. dpa