Hier geht im Sommer die Post ab – Die spektakulärsten Festivals in Hessen

Von: Jacob von Sass

Sommer heißt für viele gleichzeitig Zeit für Festivals. Auch in Hessen kann dieses Jahr auf vielen Open-Air-Veranstaltungen gefeiert werden.

Hessen – Sich mit einem kühlen Bier zurücklehnen, das Leben einfach mal Leben lassen sein und zu lauter Musik richtig abfeiern – Das alles kann man auf einem guten Festival. Für viele Menschen gehört daher ein Besuch auf einem Musikfestival genauso zum Sommer dazu, wie das Grillen.

Auch in Hessen gibt es in den nächsten Monaten wieder etliche spektakuläre Open-Air-Veranstaltungen mit spannenden Live-Acts und Künstlern, bei denen sich ein Besuch lohnt.

Hessen bietet viele spektakuläre Festivals, bei denen die Besucher diesen Sommer ausgelassen feiern können. (Symbolbild) © Christoph Hardt

Spektakuläre Festivals in Hessen: Stadt ohne Meer in Gießen

Los geht’s mit dem „Stadt ohne Meer“ in Gießen. Das Festival findet über zwei Tage (9. und 10. Juni) auf dem Open-Air-Gelände an der Karl-Glöckner-Straße statt. Organisator ist die beliebte Gießener Band OK Kid. Wenn man die Jungs ein bisschen besser kennt, dann sollte einem klar sein, dass hier richtig die Post abgeht.

Genau das sieht man auch an dem Line-up vom „Stadt ohne Meer“. So ist zum Beispiel die österreichische Band Bilderbuch am Start. Doch vor allem Hiphop-Enthusiasten sollten beim Gießener Festival auf ihre Kosten kommen. Unter anderem mit dabei sind:

Megaloh

Paula Hartmann

Blumengarten

Ski Aggu

Apsilon und Wa22ermann

BigCityBeats – World Club Dome: Frankfurts Festival Highlight mit Steve Aoki und Felix Jaehn

Schon in wenigen Wochen (9. bis 11. Juni) findet in Frankfurt mit Sicherheit eines der spektakulärsten Festivals in Hessen statt. Der „World Club Dome“ 2023 lockt wieder tausende Besucher mit einem eindrucksvollen Line-up in das Waldstadion.

Insgesamt werden mehr als 180.000 Gäste erwartet. Gute Stimmung ist also quasi garantiert. Musikalisch wird auf diesem Festival fast jede Richtung bedient und auch die Künstler, die auftreten, sind international bekannt:

Steve Aoki

Felix Jaehn

Boris Brejcha

Neelix

Fatima Hajji

So sieht es aus, wenn beim „World Clube Dome“ im Frankfurter Waldstadion die Menge eskaliert. © Michael Schick

Hessens spektakulärste Musikfestivals: Rave-Nations Open-Air in Offenbach

Auch für Techno-Liebhaber und hartgesottene Raver gibt es in Hessen gute Optionen in diesem Sommer zu feiern. So ist in Offenbach am 17. Juni in der Kommune2010 an der Sprendlinger Landstraße das „Rave-Nations Open-Air“.

Das Technofestival findet in der dritten Auflage statt und bietet viele unterschiedliche elektronische Sounds. Von Deep-Tech-House bis hin zu wummernden Bässen ist alles mit dabei. Auch das Line-up geht von lokalen Größen bis hin zu internationalen Künstlern:

Raumakustik

Christian Bott

Robin Grund & Tim Petersen

Exotherm

Marco Kreil

Das Open Flair in Eschwege: Eines der ältesten Festivals in Hessen - Peter Fox mit dabei

Schon seit 1985 findet das „Open Flair“ im hessischen Werra-Meißner-Kreis statt. Mittlerweile ist es eine wichtige Institution, die nicht mehr wegzudenken ist. Um die 20.000 Besucher strömen jedes Jahr auf das Musikfestival in Eschwege.

In diesem Sommer findet es vom 9. bis zum 13. August statt. Also vier volle Tage feinste Musik auf die Ohren, die sich über etliche Genres erstreckt. So wird unter anderem Peter Fox die Bühne zum Beben bringen. Aber auch viele andere bekannte und spektakuläre Künstler sind am Start:

OK Kid

Giant Rooks

Donots

Pretty Pink

Mola

(Jakob von Sass)