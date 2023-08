Starkes Unwetter in Frankfurt: Ausfälle und Verspätungen im ÖPNV – jetzt spricht die VGF

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das schwere Unwetter in Frankfurt hatte auch Auswirkungen auf den Frankfurter U-Bahn- und Straßenbahnverkehr – die VGF meldet sich zum Südbahnhof.

Frankfurt – Aufgrund der starken Regenfälle am Mittwoch (16. August) in Frankfurt ist es zu Verspätungen und Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr gekommen. Zwischen etwa 22 Uhr und 1 Uhr (Donnerstag, 17. August) kam es zu Einschränkungen auf den U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U8 sowie auf einigen Straßenbahnlinien durch überflutete Brückenunterführungen oder Kreuzungsbereiche, wie ein VGF-Sprecher (Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt) am Donnerstag auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte.

Der Frankfurter Südbahnhof im Stadtteil Sachsenhausen steht nach dem schweren Unwetter unter Wasser. © Marvin Filipovic/dpa

Starkes Unwetter in Frankfurt: U-Bahnen und Straßenbahnen betroffen

Die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U8 seien zwischen etwa 21 Uhr und etwa 1 Uhr vom Unwetter betroffen gewesen und hätten nicht bis zum Südbahnhof fahren können. Sie hätten am Willy-Brandt-Platz gewendet. Die Straßenbahnlinie 12 habe von etwa 21 Uhr bis etwa 22.30 Uhr ab Saalburg/Wittelsbacherallee in Richtung Hugo-Junkers-Straße nicht fahren können, da der Kreuzungsbereich Ratsweg/Am Riederbruch überflutet gewesen sei. Die Umleitung sei über den Zoo und die Hanauer Landstraße erfolgt.

Auch die Brückenunterführungen Stresemannallee und Mörfelder Landstraße seien überflutet gewesen, sagte der Sprecher. Die Straßenbahnlinie 17 sei deshalb verkürzt zwischen Rebstockbad und Baseler Platz und dann weiter zum Südbahnhof gefahren. Die Straßenbahnlinie 18 sei als Ringlinie gefahren: Ab Louisabahnhof sei die Linie 18 über Schweizer/Gartenstraße und durch die Altstadt zur Konstablerwache umgeleitet worden.

Starkes Unwetter in Frankfurt: U-Bahnstation Südbahnhof überflutet

Auch der Frankfurter Südbahnhof im Stadtteil Sachsenhausen stand unter Wasser, wie Videos im Internet zeigen. An den Abgängen zur U-Bahn hat die VGF nach eigenen Angaben vor rund zehn Jahren Vorkehrungen getroffen und so genannte „Wasserklappschotts“ eingebaut. Diese würden sich bei Wasser automatisch öffnen und den Treppenabgang vor Überflutung schützen. „Das Wasser kam durch die anderen Eingänge des Südbahnhofs“, sagte der Sprecher. Medienberichten zufolge sollen am Frankfurter Südbahnhof wegen des Unwetters Menschen „aus U-Bahnen gerettet“ worden sein – dies sei der VGF jedoch nicht bekannt.

Wegen Unwetterschäden kam es am Donnerstagmorgen bis etwa 10 Uhr auch auf der S-Bahn-Strecke zwischen Frankfurt und Oberursel (Hochtaunuskreis) zu Behinderungen, wie die Deutsche Bahn in ihrer Fahrplanauskunft mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst hatte für ganz Hessen eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen ab Mittwochabend herausgegeben. (cas)