Stadt Kassel stellt Live-Stream aus dem Trausaal vor

Sven Schoeller (Bündnis90/Grüne), neuer Oberbürgermeister der Stadt Kassel und Ilona Friedrich (SPD), Bürgermeisterin der Stadt Kassel. © Swen Pförtner/dpa

Sie sind nicht anwesend, aber doch dabei: An Trauungen im Rathaus in Kassel können nun auch Angehörige und Freunde teilhaben, die nicht vor Ort sein können. Manchmal wohne die geliebte Oma im Ausland oder die Schwester sei leider krank im Bett, berichtete die Stadt. Damit auch diese Menschen bei der standesamtlichen Hochzeit dabei sein können, biete man jetzt einen Live-Stream aus dem Trausaal an.

Kassel - Den Service stellen Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) und Frank Müsken, Leiter des Standesamtes der Stadt Kassel, an diesem Dienstag (9 Uhr) vor. dpa