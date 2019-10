Stadtallendorf: Zwei Schwerverletzte nach rätselhafter Auseinandersetzung - Fahndung läuft

Heftige Auseinandersetzung im Heinz-Lang-Park in Stadtallendorf: Zwei Männer wurden schwer verletzt.

Stadtallendorf - Was geschah am Donnerstagabend im Heinz-Land-Park in Stadtallendorf? Sicher ist: Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern wurden zwei von ihnen schwer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich der Streit gegen 22 Uhr, als drei Männer - 19, 26 und 35 Jahre - in besagtem Park auf einen Mann und zwei Frauen trafen. Nach einem kurzen Streitgespräch - die Hintergründe sind nicht bekannte - entfernte sich der Unbekannte mit seinen zwei Begleiterinnen, umd kurz darauf erneut im Heinz-Land-Park aufzutauchen. Dieses Mal in Begleitung von zwei Männern.

Stadtallendorf: Täter nach Schlägerei flüchtig

Es entwickelte sich eine schwere körperliche Auseinandersetzung, bei der zwei Männer - der 35- und der 26-Jährige - schwere Verletzungen davontrugen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten im Anschluss möglicherweise mit einem silberfarbenen oder weißen Pkw Kombi. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Vor Ort waren mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat das Geschehen im Park beobachtet? Wem ist in der relevanten Zeit in der Innenstadt ein silberfarbener oder weißer Kombi aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

red