Diskussion um Events entfacht: Wird Lärmstreit bei Schlossgrabenfest Präzedenzfall in Hessen?

Von: Marie Ries

Teilen

Jahrmärkte, Festivals, Sportevents – bei Veranstaltungen kann es öfter mal laut werden. In Darmstadt beschwerte sich kürzlich ein Anwohner. Nun werden Lärmobergrenzen diskutiert.

Darmstadt – Zehntausende Menschen feierten beim Schlossgrabenfest Ende Mai in der Innenstadt von Darmstadt. Dieses Jahr mussten sie sich dabei jedoch an neue Lärmobergrenzen halten: Das Verwaltungsgericht Kassel hatte dem Eilantrag eines Anwohners kurz vor Beginn des Festes teilweise stattgegeben und eine deutliche Begrenzung der Festival-Lautstärke angeordnet.

Die Stadt legte Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts in Kassel ein. „Es geht darum, inwieweit Lärmgrenzen festgelegt werden müssen“, sagte ein Sprecher der Stadt. Während des Schlossgrabenfests durfte eine Lautstärke von 55 Dezibel zu manchen Zeiten nicht überschritten werden. Ab diesem Geräuschpegel wird Kommunikation erschwert, wie es auf der Website des Regierungspräsidiums Hessen heißt. Pegel von weniger als 20 Dezibel werden den Angaben nach oft als Stille empfunden, die Schmerzgrenze liegt bei 130 Dezibel.

Darmstadt lässt Festlegung von Obergrenzen für Lärm prüfen

In Deutschland gilt grundsätzlich eine gesetzliche Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr. Ausnahmen von dieser Ruhezeit können jedoch unter bestimmten Voraussetzungen für Veranstaltungen genehmigt werden.

Beim Schlossgrabenfest in der Darmstädter Innenstadt musste sich an neue Lärmobergrenzen gehalten werden. © IMAGO/Henrich

Entscheidung zu Lärmobergrenzen auch von Bedeutung für andere Kommunen

Die gerichtliche Prüfung der Lärmobergrenzen könnte nicht nur für Darmstadt von Bedeutung sein, wie der Sprecher der Stadt sagte: „Wenn es eine Präzedenzentscheidung ist, werden sich das andere Kommunen auch anschauen.“ Dort gibt es bereits verschiedene Maßnahmen zum Lärmschutz, aber auch immer wieder Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern. Dies geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor.

So auch in Frankfurt. Laut dem Ordnungsamt der Stadt werden dort bestimmte Zeiten für Beschallung festgelegt. Auch kommen sogenannte Limiter zum Einsatz. Diese Geräte dienen zur Begrenzung von Schallpegeln und werden häufig auch bei Großveranstaltungen eingesetzt. In Frankfurt erstellen Sachverständige bei kommerziellen Events oder Festivals zudem vorab eine Schallprognose, wie ein Sprecher des Ordnungsamts sagte. Dabei solle die Ausrichtung der Schallrichtung optimiert und die Aufstellung von Lärmschutzelementen überprüft werden.

Kassel: Konflikte mit Anwohnern und Anwohnerinnen wegen Festen eher selten

Auch in anderen Städten Hessens setzt man auf Maßnahmen zur Lärmbegrenzung schon vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung. In Hanau wird nach eigenen Angaben der Stadt unter anderem Wert auf die geschickte Platzierung von Bühnen und die Anpassung von Zeiten für Musikbeiträge gelegt. In der Landeshauptstadt Wiesbaden sollen Lautsprecher möglichst mit der zu den Anwohnern abgewandten Seite aufgestellt werden.

Die Stadt Kassel macht in ihren Genehmigungen für Konzerte detaillierte Vorgaben zum Schutz der Anwohner vor Lärm. Dazu gehören auch eine klare zeitliche Begrenzung und die Vorgabe von Messungen während der Veranstaltung, wie Sprecher Victor Deutsch mitteilte. Die zeitlichen Begrenzungen liegen in der Regel bei 22.00 Uhr, in Ausnahmefällen bei 23.00 Uhr. Konflikte mit Anwohnerinnen und Anwohnern gebe es hier eher selten, sagte Deutsch. Nur in seltenen Fällen, etwa bei lauten Konzerten, komme es zu Beschwerden. Größere Klageverfahren seien der Stadt nicht bekannt.

In Darmstadt steht bereits die nächste große Veranstaltung kurz bevor: Das Heinerfest beginnt am 29. Juni. Für das Innenstadtfest seien nun erstmals Lärmgrenzen festgelegt worden, sagte ein Sprecher der Stadt. Wann mit einer Entscheidung zu den Lautstärke-Regulierungen der Stadt Darmstadt zu rechnen ist, ist jedoch noch unklar. (mit Material von dpa)