ADAC warnt vor Verkehrs-Chaos und Stau auf hessischen Autobahnen

Von: Stefanie Lipfert

Am kommenden Wochenende (28. bis 30. Juli) wird es auf Hessens Autobahnen so voll wie selten. So können Autofahrer Stau und Vollsperrungen auf der A3, A5 und A7 vermeiden.

Hessen – Wer am letzten Juli-Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, braucht starke Nerven. Laut dem ADAC werden die Autobahnen in Hessen so voll, dass fast jede Fahrt im Stau enden soll. Reisende erwarte eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison.

Stau auf Hessens Autobahnen A3, A5, A7 besonders wahrscheinlich

Staus werde es in allen Richtungen geben: Baden-Württemberg und Bayern starten als letzte Bundesländer in die Ferien. Auf dem Heimweg sind viele Autoreisende aus Nordrhein-Westfalen, wo bald wieder die Schule beginnt. Auf den Autobahnen werde es laut dem ADAC abschnittsweise nur im Schritttempo vorangehen. Der Heimreiseverkehr dürfte dabei stärker sein als der Anreiseverkehr.

Am kommenden Wochenende wird es laut ADAC so voll wie selten auf den Straßen Hessens. Grund sind die Sommerferien. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk / IMAGO

Etwas Erleichterung für die Urlaubsfahrer verspricht ein zusätzliches Lkw-Ferienfahrverbot, das seit Samstag, 1. Juli, bis Ende August gilt – immer samstags von 7 bis 20 Uhr. Der ADAC erwartet für den Sommer 2023 viele Staus. Schon an Ostern und Pfingsten war laut Mitteilung viel mehr auf den Straßen los als noch 2022.

Stau-Bilanz der ersten Ferienwochenenden Am Wochenende vom 14. bis 16. Juli gab es die meisten Staus (3630). Laut dem ADAC waren sie aber etwas kürzer (7757 Kilometer) als am Wochenende vom 21. bis 23. Juli (3622 Staus bzw. 7864 Kilometer). Der längste Stau der bisherigen Saison bildete sich am Sonntag, 16. Juli, auf der A24 (Schwerin – Berliner Ring; 34 Kilometer). Den zweitlängsten Stau gab es am Samstag, 15. Juli auf der A9 (Nürnberg – München) zwischen Denkendorf und Kreuz Neufahrn (34 Kilometer).

Seit der Corona-Pandemie ist Heimat- und Campingurlaub sehr beliebt. Dies macht sich laut ADAC sich auf Deutschlands Fernstraßen deutlich bemerkbar. Für zahlreiche Staus sorgen vermutlich bei schönem Wetter auch Tagesausflügler. Autofahrer sollten auch auf Zufahrtsstraßen in die Berge und an Küsten viel Geduld mitbringen.

Wie verhalte ich mich bei einem Stau auf der Autobahn?

Die Spitzenzeiten auf Hessens Autobahnen sind laut ADAC Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, solle über ruhigere Alternativrouten nachdenken oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Geeignete Wochentage seien Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Bei Vollsperrungen sollte man versuchen, sofern man noch nicht in den Stau gekommen ist, die Unfallstelle großräumig zu umfahren, denn Vollsperrungen können oft Stunden gelten. Der ADAC rät, auf Navigationsgeräte zu setzen, die die Reiseroute aufgrund von Echtzeit-Verkehrsinformationen berechnen. Bei Stau berechnen sie schnellere Alternativrouten.

Langfristige Sperrungen auf den Autobahnen

A44: Kassel Richtung Dortmund zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West bis 30. Januar 2024

A45: Hagen Richtung Gießen zwischen Lüdenscheid-Nord und Raststätte Sauerland bis auf Weiteres

A45: Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord bis auf Weiteres

A49: Kassel Richtung Gießen zwischen Kreuz Kassel-West und Baunatal-Mitte bis 30. Januar 2024

A59: Köln – Bonn in beiden Richtungen zwischen Dreieck Bonn-Nordost und Anschlussstelle Bonn-Vilich von Samstag, 24. Juni, bis Samstag, 5. August

A59: Nord-Süd-Straße, Dinslaken – Duisburg zwischen Duisburg-Fahrn und Duisburg-Marxloh von Freitag, 28. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 7. August, 5 Uhr

A94: München – Passau in beiden Richtungen zwischen Malching und Übergang Anschluss B12-Malching-Nord bis 30. September 2023

Macht es Sinn, im Stau die Spur zu wechseln?

Bei Stau die Spur zu wechseln, bringe in der Regel allerdings nichts, sagt der ADAC. Selbst wenn die eigene Fahrspur wegen einer Baustelle nicht weiter befahren werden kann, rät der ADAC die Anwendung des Reißverschlussverfahrens. Anders sei es, wenn sich rechts eine Lkw-Schlange gebildet hat, die sich weiter zurückstaut als der Verkehr auf den übrigen Spuren. Dann ist es laut ADAC sinnvoll, auf die linken Fahrstreifen zu wechseln. (Stefanie Lipfert)