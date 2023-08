Feuer auf Autobahn A67: Polizei gibt neues Update zu Sperrung und Bergung

Von: Jacob von Sass, Florian Dörr

Ein Brand sorgt am Dienstagmorgen für deutliche Behinderungen im Berufsverkehr im Rhein-Main-Gebiet. Jetzt sind alle Sperrungen aufgehoben.

Update vom Dienstag, 29. August, 15.40 Uhr: Nach dem Brand eines Lkw-Aufliegers, der ein 25 Tonnen schweres Brückenelement geladen hatte, wurde die A67 nahe Raunheim komplett für den Verkehr gesperrt. Mittlerweile wurde das Brückenelement abtransportiert und der abgebrannte Auflieger durch die Straßenmeisterei beseitigt, so die Polizei.

Jetzt sind alle Fahrbahnen wieder frei und der Verkehr in Richtung Darmstadt kann wieder geregelt fließen.

Feuer auf Autobahn A67: Polizei gibt Update zu Sperrung und Bergung

Update vom Dienstag, 29. August, 13.10 Uhr: Die Vollsperrung der A67 ist laut der Polizei wieder aufgehoben. Das 25 Tonnen schwere Brückenelement wurde erfolgreich durch einen mobilen Kran von dem abgebrannten Lkw-Auflieger auf einen funktionstüchtigen Anhänger umgeladen.

Zur Beseitigung des abgebrannten Lkw-Aufliegers wird die rechte Fahrbahn weiterhin gesperrt. Die linke ist aber für den Verkehr befahrbar. Wann die Sperrung der A67 in Richtung Darmstadt komplett aufgehoben wird, teilt die Polizei demnächst mit.

Feuer auf Autobahn A67: Uhrzeit für Vollsperrung und Bergung steht fest

Update vom Dienstag, 29. August, 12.40 Uhr: Laut neuesten Informationen der Polizei beginnt die Bergung des 25 Tonnen schweren Brückenelements durch einen mobilen Kran um kurz vor 13 Uhr. Dafür muss die Fahrbahn der A67 in Richtung Darmstadt voll gesperrt werden. Ein Streifenwagen der Polizei wird ebenfalls vor Ort sein.

Wie lange die Vollsperrung der Autobahn andauert, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Polizei gibt demnächst weitere Informationen bekannt.

Feuer auf Autobahn A67: Vollsperrung und Bergung durch mobilen Kran

Update vom Dienstag, 29. August, 11.40 Uhr: Um das 25 Tonnenschwere Brückenelement nach dem Brand eines Lkw-Aufliegers von der A67 zu entfernen, ist ein mobiler Kran im Einsatz. Dieser ist mittlerweile an der Unfallstelle eingetroffen und muss für die Bergung ausgerichtet werden.

Dafür führt die Straßenmeisterei aktuell eine kurze Vollsperrung vor der eigentlichen Vollsperrung der Fahrbahn gegen 13 Uhr durch, so die Polizei. Zwischen den beiden Sperrungen wird die linke Fahrbahn aber wieder freigegeben. Neue Informationen werden gegen Mittag von der Polizei erwartet.

Feuer auf Autobahn A67: Strecke ab Mittag gesperrt – Spezialfirma im Einsatz

Update vom Dienstag, 29. August, 10.10 Uhr: Am Dienstagmorgen geriet auf der A67 in der Nähe von Raunheim der Auflieger eines Lastwagens in Brand. Auf dem Anhänger befindet sich ein 25 Tonnen schweres Brückenelement. Zur Beseitigung des Unfalls ist momentan die rechte Fahrbahn in Richtung Darmstadt gesperrt.

Um 13 Uhr ist laut Polizei geplant, dass eine Spezialfirma das Brückenelement mit einem mobilen Kran von der Autobahn abtransportiert. Hierfür müsse die Fahrbahn dann komplett gesperrt werden. Genauere Informationen liefert die Polizei im Laufe des Vormittags.

Feuer auf Autobahn: Behinderungen auf unbestimmte Zeit – Polizei rechnet mit erheblichem Stau

Erstmeldung vom Dienstag, 29. August, 07:31 Uhr: Auf der A67 ist der Auflieger eines Lastwagens in Höhe eines Parkplatzes in der Nähe von Raunheim (Kreis Groß-Gerau) in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Darmstadt ist seit dem frühen Dienstagmorgen (29. August) auf noch unbestimmte Dauer nur über den linken Fahrstreifen befahrbar, wie die Polizei mitteilte.

Der 10 Tonnen schwere Auflieger mit einem 25 Tonnen schweren Brückenelement als Ladung müsse noch abgeschleppt werden. Die Beamten rechnen derzeit mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

A67 bei Raunheim: Feuer auf Lkw-Auflieger – Stau am Morgen

Feuerwehrleute mussten einen Lkw-Auflieger auf der A67 bei Raunheim löschen. © Polizei

Der Fahrer des Lastwagens hatte nach Ausbruch des Feuers am Dienstagmorgen den Auflieger noch von der Zugmaschine abkoppeln können. Er wurde nicht verletzt und das Fahrzeug nicht beschädigt. Zur Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben.

Der Verkehr staut sich auf der A67 bei Raunheim in den Morgenstunden bereits über mehrere Kilometer. (fd/jvs/dpa)

