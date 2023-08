Unfall und Stau auf A5 bei Frankfurt: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Von: Caspar Felix Hoffmann, Florian Dörr

Zwei verkeilte Sattelzüge blockieren die A5 bei Frankfurt über Stunden. Ein Fahrer wird schwer verletzt, mehrere andere Fahrzeuge beschädigt.

Update vom Donnerstag, 10. August, 15.04 Uhr: Nach dem schweren Unfall am Mittwoch auf der A5 am Nordwestkreuz, nach dem die A5 vollgesperrt werden musste und sich ein zeitweise massiver Stau bildete, hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben.

Demnach war nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten der 52-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 13 Uhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen der A5 bei Frankfurt in Richtung Darmstadt unterwegs. Unmittelbar vor dem Nordwestkreuz fuhr er mit seinem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache frontal und ungebremst in die dortige Baustelle. Daraufhin kam der Sattelzug quer auf der A5 zum Stehen, so dass nur noch der linke Fahrstreifen der Hauptfahrbahn frei war. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei vorbeifahrende Fahrzeuge beschädigt. Kurz nach dem Unfall versuchte ein weiterer Sattelzug die Unfallstelle auf dem noch freien linken Fahrstreifen zu passieren und prallte dabei mit seinem Auflieger gegen den bereits verunfallten Lkw. Dadurch verkeilten sich beide Lkw und es kam gegen 13.25 Uhr zu einer Vollsperrung der A5 am Frankfurter Nordwestkreuz in Fahrtrichtung Süden.

Unfall auf A5 bei Frankfurt: Lkw-Fahrer am Nordwestkreuz schwer verletzt

Der 52-jährige musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrer der beiden Pkw - 49 und 50 Jahre alt - und des zweiten Lkw - 25 Jahre alt - blieben unverletzt.

Der linke A5-Fahrstreifen bei Frankfurt konnte gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben werden. Die Bergung des Sattelzuges und die Freigabe der übrigen Fahrstreifen dauerten bis in die späten Abendstunden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern nach Angaben der Polizei Frankfurt an.

Ein Sattelzug ist am Mittwoch (8. August) auf der A5 am Nordwestkreuz Frankfurt verunglückt. © 5Vision

Massiver Stau: Lkw-Unfall am Nordwestkreuz Frankfurt – Sattelzug steht quer auf A5

Erstmeldung vom Mittwoch, 9. August, 16.42 Uhr: Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (9. August) gegen 13 Uhr auf der A5 bei Frankfurt im Baustellenbereich des Nordwestkreuzes in Fahrtrichtung Darmstadt ereignet. Ein Sattelzug kollidierte mit der Baustellenabsperrung und stellte sich quer über die mehrspurige Fahrbahn, wie die Polizei auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte. Ein weiterer Lkw habe den Angaben zufolge den verunglückten Sattelzug gestreift.

Verkehrsunfall auf A5 bei Frankfurt: Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Darmstadt

Zwei der drei Fahrspuren der A5 in Richtung Darmstadt seien derzeit (Stand 16.30 Uhr) gesperrt, ebenso die beiden Abfahrtsspuren zur A66. Nach Angaben der Polizei steht der Auflieger des Sattelzuges noch quer auf der Fahrbahn, bislang habe nur ein Fahrstreifen geräumt werden können. Wie lange die Verkehrsbehinderungen noch andauern, war zunächst unklar. Durch den schweren Verkehrsunfall habe sich ein langer Stau gebildet. (cas)

