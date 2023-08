„Steht auf, wehrt euch!“: Gastronomen fürchten Pleitewelle in Hessen

Gastroszene

Die Gastronomie in Hessen steht vor der nächsten Herausforderung. Die Dehoga befürchtet Schließungen, Preissteigerungen und weniger Jobs.

Frankfurt – Gastronomen zwischen Kassel, Frankfurt und Darmstadt schlagen Alarm: Der Branchenverband Dehoga warnt in Hessen vor „noch mehr Dörfern und ländlichen Regionen ohne Gasthaus und noch mehr Gegenden, in denen Wanderer und Feriengäste unter der Woche kaum noch geöffnete Gastwirtschaften finden.“ Hintergrund: Für das Ende des Jahres ist die Rückkehr zu einer höheren Mehrwertsteuer terminiert. Die Restaurant-, Hotel- und Imbissbetreiber in Hessen befürchten vor diesem Hintergrund eine Welle an Schließungen und teils drastische Preiserhöhungen in der Gastronomie. Und das nicht nur im ländlichen Raum.

Konkret heißt es zum Streitthema in einer Pressemitteilung von Dehoga Hessen nach einer Umfrage unter Mitgliedsbetrieben im Land: „Über 800 Betriebsschließungen, Preissteigerungen von mehr als 15 Prozent, sinkende Umsätze und weniger Jobs – dieses Szenario droht dem hessischen Gastgewerbe, wenn die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von aktuell sieben auf 19 Prozent steigt.“

Gastronomen in Hessen fürchten Erhöhung der Mehrwertsteuer

Hintergrund der Thematik: Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie war während der Corona-Pandemie von 19 auf sieben Prozent reduziert worden – ursprünglich befristet bis Ende 2022. Angesichts einer drohenden Energiekrise war die Regelung im Oktober 2022 bis Ende 2023 verlängert worden. Ausgenommen davon wurden erneut Getränke. Entsprechend naht ein Ende der bisherigen Sonderregelung – und die Gastronomen in Hessen schlagen Alarm.

Sorgen bei Gastronomen in Hessen: „Waren lange genug die immer netten und duldsamen Gastgeber“

Zu erwartende Schließungen würden laut Dehoga Hessen sowohl den ländlichen Raum als auch die Städte treffen. Auch der Frankfurter Gastronom Frank Winkler, der Lokale in der Frankfurter Innenstadt betreibt, meint: „Die Deutsche Bundesregierung arbeitet gerade erfolgreich daran, gleich unserer gesamten Branche den Garaus zu machen.“ Er ruft seine Kollegen in der Gastroszene auf: „Steht auf, wehrt euch! Wir waren lange genug die immer netten und duldsamen Gastgeber.“

Auch für die Kunden, deren Lieblingsgastronomien überleben, könnte das erneute Anziehen der Mehrwertsteuer Folgen haben. „Demnach schätzen 94 Prozent der Gastronomen in Hessen, dass sie ihre Preise um über 15 Prozent anheben müssten. Die Folge: 80 Prozent der befragten Betriebe gehen von einem starken bis sehr starken Rückgang der Nachfrage aus“, heißt es in einer Pressemitteilung von Dehoga Hessen. (fd)