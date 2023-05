Zahl der Einbürgerungen in Hessen steigt um knapp 20 Prozent an

14.505 Personen eingebürgert

Ausländer in Deutschland sollen nach Plänen der Bundesregierung bald leichter eine deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können. Der Kanzler wirbt für eine Reform. Scharfe Warnungen kommen aus der Union.

2022 wurden rund 14.500 Personen in Hessen eingebürgert. Den größten Anteil daran machten syrische Staatsangehörige aus.

Wiesbaden - Kriege, Klimakrise, die Hoffnung auf ein besseres Leben: Die Gründe für Flucht oder Auswanderung aus der eigenen Heimat sind vielfältig und werden nicht weniger. Das macht sich auch an den Einbürgerungszahlen in Deutschland bemerkbar. 2022 wurden in Hessen 14.505 Personen eingebürgert - 2345 (19,3 Prozent) mehr als 2021, wie das Hessische Statistische Landesamt am Mittwoch (24. Mai) mitteilte. Mit einem Anteil von 19,3 Prozent oder 2795 Personen bildeten syrische Staatsangehörige die größte Gruppe, die im vergangenen Jahr in Hessen einen deutschen Pass erhielt.

Wie bereits 2021 war in dieser Gruppe laut Statistischem Landesamt auch der stärkste Zuwachs zu verzeichnen: Im Vergleich zum Jahr 2021 erwarben 1410 Personen mehr und damit doppelt so viele Menschen syrischer Herkunft die deutsche Staatsangehörigkeit. Platz zwei unter den Einbürgerungen belegten 2022 weiterhin türkische Staatsangehörige mit 1150 Personen (7,9 Prozent).

Zahl der Einbürgerungen in Hessen steigt an

Die Zahl der Einbürgerungen in 2022 in Hessen liegt leicht über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Grund für die vielen aktuellen Einbürgerungen syrischer Staatsangehöriger dürfte eine spezielle Voraussetzung nach Paragraf 10 sein: ein achtjähriger, rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland. Im Jahr 2015 kamen insgesamt mehr als eine Million geflüchtete Menschen aus Syrien in die EU. Seit 2011 tobt in dem Staat in Vorderasien ein Bürgerkrieg.

Neben der Aufenthaltsdauer gibt es weitere Voraussetzungen für eine Einbürgerung in Deutschland. Dazu gehören ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung, ausreichende Deutschkenntnisse und ein erfolgreicher Einbürgerungstest. Die bisherige Staatsangehörigkeit muss aufgegeben werden oder verloren worden sein. Empfänger von Hartz IV und ähnlichen Transferleistungen sind ebenso von der Einbürgerung ausgeschlossen wie verurteilte Straftäter.

11 Prozent mehr Ausländer in Hessen als im Vorjahr

Ehegatte und die minderjährigen Kinder des Ausländers können nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz mit eingebürgert werden, auch wenn sie sich noch nicht seit acht Jahren rechtmäßig im Inland aufgehalten haben. Ferner kann die erforderliche Aufenthaltsdauer um ein Jahr bei der erfolgreichen Teilnahme an einem Integrationskurs verkürzt werden. Bei besonderen Integrationsleistungen ist nach dem Gesetz eine Verkürzung der Mindestaufenthaltsdauer in Deutschland um zwei Jahre möglich.

Die größte ausländische Bevölkerungsgruppe in Hessen machen türkische Staatsangehörige aus. 159.600 Türkinnen und Türken zählte das Hessische Statistische Landesamt im vergangenen Jahr. Daneben stieg in 2022 vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer in Hessen aufgrund des Ausbruchs des Krieges in dem osteuropäischen Land stark an. Mit 88.100 Personen waren sie im Jahr 2022 die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in Hessen. Insgesamt lebten in Hessen im vergangenen Jahr 126.800 Personen (11 Prozent) mehr Ausländerinnen und Ausländer in Hessen als im Vorjahr. (nhe/dpa)