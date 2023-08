„Stille Stunde“ im Rewe Heusenstamm: Ziehen andere Filialen in Hessen bald nach?

Von: Emanuel Zylla

Das Konzept einer „Stillen Stunde“ in Heusenstamm stößt auf große Resonanz. Setzen das Projekt nun auch andere Rewe-Märkte um?

Heusenstamm – Die Berichterstattung über den Rewe-Markt in der Frankfurter Straße in Heusenstamm (Kreis Offenbach) wurde mit großem Interesse verfolgt. Er reduziert für zwei Stunden grelles Licht und verzichtet auf laute Dauerbeschallung über die Lautsprecher. Selbst das Piepen der Kassen wird dann leiser.

Die Neugier liegt auf der Hand, denn die gewöhnliche Erfahrung in Supermärkten kennt jeder Kunde: Laute, aufdringliche Werbeansagen oder Musik, die nicht dem persönlichen Geschmack oder aktueller Laune entspricht, lautes Piepen von Kassen und ein Lichtspektrum, das anstrengend für die Augen ist. Da sind Kopfschmerzen und Unbehagen, zusätzlich zum oft ohnehin stressigen Einkauf, vorprogrammiert – selbst für einige gesunde Menschen.

Im Rewe Tekin an der Frankfurter Straße in Heusenstamm schweigen mittwochs die Lautsprecher für zwei Stunden. © arnold

Keine Vorgaben der Rewe-Regionsleitung: Märkte wie in Heusenstamm entscheiden selbst

Das Projekt einer „Stillen Stunde“ im Heusenstamm-Rewe richtet sich jedoch auch an Menschen im Autismus-Spektrum sowie Senioren und auch Personen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, erläuterte Marktleiter Rainer Marx.

Doch wie kommt das Projekt eigentlich bei der Leitung von Rewe an? „Wir haben großes Verständnis für Kunden und Mitarbeiter, die es gerne etwas leiser haben“, erklärt die zuständige Leiterin von Rewe Mitte, Anja Loewe, auf Nachfrage. Generell könne in jeder Filiale die „Lautstärke des Marktradios individuell geregelt werden, ohne dass man auf bestimmte Einkaufszeiten festgelegt ist.“ Die Nutzung der Lautsprecher sei auch schon ohne einzelne Projekte reduziert worden: Rewe verzichte etwa auf Marktdurchsagen.

Die 2400 Rewe-Märkte in Deutschland hätten die Befugnisse, Projekte in ihren Filialen umzusetzen. Denkbar also, dass auch andere Märkte dieses Konzept für das Wohl ihrer Kunden anwenden möchten. Dem Wunsch der Initiatoren des Projekts, das Konzept auch in anderen Märkten umzusetzen, steht also von Seiten von Rewe nichts im Weg.

Besonderes Erlebnis beim Einkaufen: Supermarktkundin Marion Basoglu nimmt während der „Stillen Stunde“ ihre eigenen Geräusche stärker wahr. © ans

Nach kurzer Gewöhnung: „Stille Stunde“ kommt bereits gut an im Rewe in Heusenstamm

Laut der Erfahrung von Kunden aus Heusenstamm werden im Rewe-Markt andere Geräusche zunächst intensiver wahrgenommen. Nach kurzer Gewöhnungsphase werde der Einkauf, ohne die alltägliche Dauerbeschallung, aber als erholsam wahrgenommen. Einer Kundin wurde dabei bewusst, wie reizüberflutet unsere Welt heutzutage ist.

Wer diese ungewöhnliche Einkaufserfahrung selbst mal machen möchte, kann das mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Rewe-Markt Tekin. (Emanuel Zylla)