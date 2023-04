Erneut große S-Bahn-Störung in Frankfurt und Offenbach

Von: Florian Dörr

Teilen

Zugreisende warten im Hauptbahnhof von Frankfurt auf die Einfahrt einer S-Bahn. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Im Frankfurter und Offenbacher S-Bahn-Verkehr kommt es am Freitagmorgen erneut zu Problemen. Fast alle Linien sind betroffen.

Update vom Freitag, 28. April, 7.31 Uhr: Erneut müssen S-Bahn-Pendler in Frankfurt und Offenbach am Morgen Geduld mitbringen. Denn - ähnlich wie zuletzt am Montag (siehe Erstmeldung) - kommt es auch am Freitag (28. April) zu einer größeren Störung.

So warnt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV): Mit Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen muss derzeit gerechnet werden. Hintergrund der Probleme ist offenbar eine Weichenstörung in Offenbach-Kaiserlei. Betroffen sind folgende Linien: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9. Bedeutet: Einzig die S7 fährt in Frankfurt störungsfrei.

Wie lange RMV-Kunden mit der Störung im S-Bahn-Verkehr in Frankfurt und Offenbach rechnen müssen, das ist aktuell noch unklar. Ein voraussichtliches Ende der aktuellen Probleme haben die Verantwortlichen noch nicht angekündigt.

Derweil hat Frankfurt in einem ÖPNV-Ranking recht gut abgeschnitten. Die 25 einwohnerstärksten Städte in Deutschland wurden verglichen. Die Main-Metropole schaffte es immerhin unter die Top 10.

Störungen im S-Bahn-Verkehr: Frankfurt und Offenbach betroffen

Erstmeldung vom Montag, 24. April, 13.13 Uhr: Viele Fahrgäste der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet haben am Montag Geduld benötigt. Hintegrund: Zunächst fielen ab dem Morgen in Offenbach und Frankfurt wegen einer Signalstörung Züge aus, am Nachmittag sorgte eine Weichenstörung nahe der Konstablerwache in Frankfurt für Verspätungen, wie eine Bahnsprecherin sagte. Wie lange die Behebung der Weichenstörung dauere, sei noch ungewiss.

Die Signalstörung im Tunnel war am Mittag repariert worden. Nach den Bauarbeiten am S-Bahn-Tunnel sollte eigentlich mit Ende der hessischen Osterferien ab diesem Montag der Verkehr wieder nach Plan laufen.