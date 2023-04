Störungen im S-Bahnverkehr: Normalisierung am Nachmittag

Zugreisende warten im Hauptbahnhof von Frankfurt auf die Einfahrt einer S-Bahn. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Nach den zahlreichen Bahnausfällen bei der S-Bahn am Montagmorgen in Frankfurt und Offenbach soll sich der Verkehr im Laufe des Nachmittags normalisieren. Seit dem Mittag werde der Betrieb wieder hochgefahren, sagte eine Bahnsprecherin. Grund für die Ausfälle war eine Signalstörung nach Bauarbeiten am Offenbacher S-Bahn-Tunnel gewesen. Betroffen waren die Linien S8 und S9 in Richtung Offenbach, die Linie S9 in entgegengesetzte Richtung sowie die Linien S1, S2 und S7.

Frankfurt/Offenbach - Nach den Bauarbeiten am S-Bahn-Tunnel sollte eigentlich mit Ende der hessischen Osterferien an diesem Montag der Verkehr wieder nach Plan laufen. dpa