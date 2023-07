Straftaten in Freibädern 2022 unter Vor-Corona-Niveau

Menschen schwimmen in einem Freibad. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Polizeieinsätze in hessischen Freibädern hat im vergangenen Jahr unter dem Vor-Corona-Niveau gelegen. 2022 seien 516 Fälle erfasst worden, 2019 seien es 597 Einsätze gewesen, teilte das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden mit. Dabei fielen im vergangenen Sommer 75 der Fälle in die Kategorie „Rohheitsdelikte“ (2019: 68), laut Mitteilung handelte es sich dabei überwiegend um Körperverletzungen.

Wiesbaden - Zahlen für den aktuellen Sommer waren zunächst nicht bekannt. In den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 hatte die Zahl der Polizeieinsätze bei 234 und 280 gelegen. Da waren die Bäder aber nur eingeschränkt geöffnet gewesen. Zuletzt hatten wiederholte Gewalttaten in Berliner Freibädern für Diskussionen über die Sicherheit in Bädern gesorgt. dpa