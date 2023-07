Straßenbahn und Lkw kollidieren in Kassel: Sieben Verletzte

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw in Kassel sind nach ersten Erkenntnissen sieben Menschen zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Sechs Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter den Verletzten befinden sich demnach der Fahrer der Straßenbahn sowie mehrere Fahrgäste.

Kassel - Laut Mitteilung soll der Lkw nach Zeugenangaben bei Rot in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden habe, hieß es. Die Straßenbahn ist den Angaben zufolge bei dem Unfall im vorderen Bereich aus den Gleisen gesprungen. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang nun prüfen.

Die betroffene Strecke in der Innenstadt wurde laut Mitteilung der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei berichtete von erheblichen Verkehrsbehinderungen. dpa