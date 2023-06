Verdi kündigt Streik bei Ikea in Hessen an - Angestellte aus mehr als 20 Filialen nehmen teil

Von: Robin Kunze

Aufgrund stockender Tarifverhandlungen ruft Verdi am Donnerstag (22. Juni) zum Streik auf. Vor der Ikea-Filiale in Hofheim wollen Angestellte aus über 20 weiteren Häusern erscheinen.

Hofheim-Wallau - Der Fachbereich Handel von Verdi ruft am Donnerstag (22. Juni) zu einem ganztägigen Streiktag vor der deutschen Ikea-Zentrale in Hofheim-Wallau (Main-Taunus-Kreis) auf. Grund dafür sei der Umstand, dass bundesweit die regionalen Tarifrunden des Einzelhandels seitens der Arbeitgeber blockiert würden und ins Stocken gerieten, wie die Dienstleistungsgewerkschaft mitteilt.

Der Impuls zur Streikkundgebung sei von Beschäftigten und Verdi-Mitgliedern aus der Filiale in Hofheim ausgegangen. Nach wenigen Tagen habe es Rückmeldung aus mehr als 20 Ikea-Niederlassungen gegeben: Für eine gemeinsame Streikkundgebung sei man bereit, auch eine Busfahrt über teilweise mehrere hundert Kilometer auf sich zu nehmen, um für einen Tarifabschluss vor der Firmenzentrale zu demonstrieren.

Streik vor der Ikea-Filiale Hofheim

Das Ikea-Haus in Hofheim-Wallau ist nicht die erste Filiale, die in diesem Jahr bestreikt wird. Unter anderem in Hamburg und Köln gab es bereits Warnstreiks. © Oliver Berg / dpa

Die Teilnehmer des Streiks wollen ab 11 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Ikea-Filiale in Hofheim-Wallau eintreffen. Von 12 Uhr bis 14 Uhr soll eine Kundgebung stattfinden, die gegen 13 Uhr durch eine Demonstration um das Wallauer Einrichtungshaus unterbrochen werden soll. Beschäftigte und Gewerkschaftssekretäre wollen unter anderem zur Tarifrunde 2023 im bundesweiten Einzelhandel und zur Forderung von Verdi und der Ikea-Bundestarifkommission über einen Tarifvertrag Zukunft Ikea reden, denn das Unternehmen setze auf Automatisierung statt auf soziale Absicherung der Beschäftigten.

Als Gastredner haben sich Alexander Klein, Bezirksgeschäftsführer des Verdi-Bezirks Frankfurt am Main und Region, sowie Philipp Jacks, Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für die Region Frankfurt-Rhein-Main, angekündigt.

Streik in Hofheim-Wallau: Das fordert Verdi von Ikea

Für die rund 235.000 Beschäftigten der Branche in Hessen fordert Verdi

eine Erhöhung der Stundensätze um einheitlich 2,50 Euro

die Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro in jedem Ausbildungsjahr

eine Laufzeit des Tarifvertrages über 12 Monate

eine Allgemeinverbindlicherklärung der Branchentarifverträge durch einen gemeinsamen Antrag des Handelsverbandes Hessen und Verdi

Darum ruft Verdi zum Streik auf: Angebot von Ikea sei nicht akzeptabel

Die Tarifforderungen der anderen Tarifgebiete sei nahezu identisch. Für die Ecklohngruppe der Verkäuferin und der Kassiererin entspricht die Forderung von 2,50 Euro je Stunde einer Erhöhung von mehr als 14 Prozent. Dies sei keine völlig übertriebene Forderung, wie es seitens der Arbeitgeber heißt, denn es gelte für die Beschäftigten im Einzelhandel zum einen den Rückstand aus dem Jahr 2022 von mehr als 6 Prozent wettzumachen und zum anderen die prognostizierte Inflationsrate von weiteren 6 Prozent für das laufende Jahr auszugleichen. Da die Löhne und Gehälter im Einzelhandel unter dem bundesweiten Durchschnitt der Einkommen liegen, seien die Beschäftigten im Einzelhandel überproportional von der Teuerungsrate betroffen.

Das Angebot der Arbeitgeber sehe lediglich eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 7,5 Prozent verteilt über die Jahre 2023 und 2024 sowie zwei Inflationsausgleichszahlungen von je 700 Euro vor. Ein solcher Abschluss sei inakzeptabel, weswegen nun wie zuletzt in vielen Apotheken auch im Einrichtungshaus gestreikt wird.

Streik in Wallau: Beeinträchtigung für Kunden will Ikea so gering wie möglich halten

Ikea Deutschland äußere sich nicht zur Verdi-Forderung, wie die dpa berichtet. Das Unternehmen erklärte, das Einrichtungshaus in Wallau sei wie alle anderen Ikea-Häuser in Deutschland während der Warnstreiks geöffnet. Beeinträchtigungen für Kunden wolle man so gering wie möglich halten. (Robin Kunze)