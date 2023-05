Streik im hessischen Einzelhandel: Galeria, H&M, Ikea, Rewe und mehr betroffen

Von: Florian Dörr

Teilen

Auch auf der Zeil in Frankfurt sind offenbar mehrere Filialen vom Streik betroffen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Verdi ruft zu Arbeitsniederlegungen im Einzelhandel in Hessen auf. Namhafte Filialen zwischen Frankfurt und Kassel sind betroffen.

Frankfurt - Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Arbeitsniederlegungen am Freitag (19. Mai) im hessischen Einzelhandel auf. In Frankfurt und Kassel sind zudem Demonstrationen geplant. Hintergrund des angekündigten Streiks ist die Forderung der Arbeitnehmervertreter in der Tarifrunde nach unter anderem einer Erhöhung der Stundensätze um einheitlich 2,50 Euro pro Stunde für die Beschäftigten.

Die Arbeitgeber halten das bislang für überzogen.

Streik im Einzelhandel in Hessen: Unter anderem Galeria Karstadt Kaufhof, H&M und Ikea betroffen

Als Protest ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten aus Filialen namhafter Einzelhandelsunternehmen für Freitag zum Streik allen Teilen Hessens und zu Demonstrationen in Frankfurt und Kassel auf. Konkret betroffen sind folgende Unternehmen mit ihren Filialen im Bundesland:

Esprit

Frankfurt Airport Retail

Galeria Karstadt Kaufhof

H&M

Ikea

Kaufland

Parfümerie Douglas

Primark

Rewe/Penny

TK Maxx

Zara

Welche Auswirkungen der Streik konkret hat, und inwieweit die Kunden davon betroffen sind, das ist aktuell noch unklar.

Streik im hessischen Einzelhandel: Verdi fordert 2,50 Euro mehr pro Stunde

Sicher ist dagegen: In Frankfurt soll eine Demonstration der Angestellten im Einzelhandel um 11.15 Uhr am Gewerkschaftshaus an der Wilhelm-Leuschner-Straße starten und für eine Kundgebung zur Hauptwache ziehen. Die Streikenden in Kassel versammeln sich ab 8 Uhr vor Ikea an der Heinrich-Hertz-Straße.

Die Gewerkschaft Verdi erhofft sich von der Arbeitgeberseite für die für den den 24. Mai vereinbarte nächste Tarifverhandlung ein deutliches Entgegenkommen. Beim Handelsverband hieß es zuletzt, die pauschale Forderung von Verdi nach einer Anhebung der tariflichen Entgelte um 2,50 Euro pro Arbeitsstunde seien für die Unternehmen zu hoch. Die Gewerkschaft verhalte sich eher „konfrontativ als lösungsorientiert“. (fd)