Streikende Lastwagenfahrer in Gräfenhausen erhalten erste Zahlung

Von: Anna Kirschner

Streikende Lastwagenfahrer auf einer südhessischen Autobahnraststätte bekommen erstmals Geld. Ein Kunde zahlt die Transportsumme direkt an die Fahrer.

Gräfenhausen – Die Lastwagenfahrer, die seit über sechs Wochen auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen in Südhessen streiken, erwarten am Donnerstag ihre erste Zahlung. Dies stellt jedoch keine Kehrtwende des polnischen Logistikunternehmens Mazur dar, für das die Fahrer europaweit Güter befördern, so der niederländische Gewerkschaftsvertreter Edwin Atema. Ein Kunde, dessen Fracht vom Streik betroffen ist, habe sich dazu entschlossen, die Transportkosten von 20.000 Euro direkt an die Fahrer zu übergeben, erklärte Atema. Er war von den Fahrern als Verhandlungsführer bestimmt worden.

Etwa 90 Lastwagenfahrer streiken noch an Raststätte in Südhessen

Rund 90 Fahrer aus Georgien, Usbekistan und anderen Nationen streiken derzeit, um die Zahlung ihrer ausstehenden Gehälter zu erzwingen. Einige von ihnen haben seit Monaten kein Gehalt erhalten, ein usbekischer Fahrer berichtete, seit über einem Jahr keinen vollen Lohn mehr bekommen zu haben. „Wir hoffen, dass das einen Dominoeffekt auslöst“, äußerte Atema bei einer Streikversammlung in Gräfenhausen.

Streik von Lkw-Fahrern in Gräfenhausen: Erstmals sollen die aktuell Streikenden Geld bekommen. © Arne Dedert/dpa

Die Gesamtforderung der Fahrer beläuft sich auf über 500.000 Euro. Da mag die Summe von 20.000 Euro ein kleiner Schritt sein, „aber strategisch ein wichtiger Schritt“, so Atema. Er hofft, dass weitere Kunden des Transportunternehmens diesem Beispiel folgen.

Unterstützung für die Fahrer unter anderem von Gewerkschaften und Kirchen

Bereits im Frühjahr streikten mehr als 60 georgische und usbekische Lastwagenfahrer des gleichen Unternehmens in Gräfenhausen für ausstehende Löhne und konnten letztendlich eine Zahlung erzielen. Der damalige Streik lenkte auch das Augenmerk auf die Arbeitsbedingungen im internationalen Frachtverkehr. Wie damals werden die Fahrer auch jetzt von Gewerkschaften, Kirchen und dem Beratungsnetzwerk „Faire Mobilität“ unterstützt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Anna Kirschner sorgfältig geprüft.