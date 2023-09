Streit endet mit schweren Verletzungen: Axt als Tatwaffe?

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ein 54-jähriger Mann ist in Frankfurt bei einem Streit schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten von einer Zeugin zum Tatort unter der Flößerbrücke gerufen. Dort trafen sie auf zwei betrunkene Männer. Einer der beiden sei im Gesicht, am Kopf und an der Hand schwer verletzt gewesen und habe den anderen beschuldigt, ihn mit einer Axt attackiert zu haben.

Frankfurt - Die Polizei stellte nach eigenen Angaben vor Ort eine Axt als mögliche Tatwaffe sicher. Der verletzte Mann wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. dpa