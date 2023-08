Sie soll 3 Euro Steuer für toten Hund zahlen – „Gibt Sachen, die ich nicht mehr einsehe“

Teilen

Sie wäre bereit, statt der drei Euro eine Spende an den Tierschutz zu zahlen, schlägt Brigitte Ehlert (mit Hund Lenny im Hintergrund) vor. © Stefan Schaal

Brigitte Ehlert aus Hessen führt mit der Gemeindeverwaltung einen Streit um einen Kleckerbetrag. Der Konflikt dreht sich um die Hundesteuer.

Langgöns - Brigitte Ehlert schüttelt den Kopf. »Lächerlich«, seufzt sie, wieder und wieder. »Albern«, sagt sie. »Es ist lachhaft.« Dann erklärt die Langgönserin: »Ich bin 75 Jahre alt. Und ich fühle mich veräppelt.«

Ehlerts Hund Lenny schmiegt seinen Kopf an einen Arm des am Wohnzimmertisch sitzenden Besuchers, während Ehlert in einem Ordner blättert, Dokumente hervorkramt und aus Briefen vorliest. Die in Dornholzhausen lebende Frau führt seit Monaten einen Streit mit der Gemeinde Langgöns. Es geht um eine Zahlung in einer Höhe, die den Konflikt zu einer Posse macht: drei Euro.

Streit Hundesteuer in Langgöns: „Es gibt Sachen, die ich in meinem, Alter nicht mehr einsehe“

Ehlert wehrt sich dagegen, diesen Betrag an restlicher Steuer für ihre im Februar dieses Jahres verstorbene Hündin Piti zu zahlen. »Es gibt Sachen«, sagt sie, »die ich in meinem, Alter nicht mehr einsehe.«

Ein halbes Jahr ist es her, als Ehlert Piti, einen 15 Jahre alten Terriermischling, in einer Tierarztpraxis in Niederkleen hat einschläfern lassen. »Es war nicht mehr die Piti, die wir gekannt haben«, sagt Ehlert. »Sie hatte einen schweren Nierenschaden. Sie hätte an einem Tropf hängen müssen. Das wäre sonst Tierquälerei geworden.«

Ich fühle mich veräppelt.

Den Tod der Hündin habe sie ordnungsgemäß der Gemeinde und der Haftpflichtversicherung mitgeteilt, berichtet Ehlert. Im April erhält sie daraufhin einen Steuerbescheid der Langgönser Gemeindeverwaltung. Demnach soll sie acht Euro an Hundesteuer für Piti für das Jahr 2023 zahlen - jeweils vier Euro für die Monate Januar und Februar. Daran stört sich Ehlert. »Wir haben Piti am 7. Februar einschläfern lassen. Warum soll ich die Steuer bis zum Ende des Monats Februar zahlen?«

Streit um drei Euro Hundesteuer in Langgöns: Emotionen spielen eine Rolle

Nach der Satzung der Gemeinde ist der Steuerbescheid korrekt. In Langgöns sind für den ersten Hund 48 Euro Steuer pro Jahr zu zahlen, somit vier Euro im Monat. Ehlert hat indes ausgerechnet, dass bis zum Todestag ihrer Hündin bei tagesgenauer Kalkulation nur fünf statt acht Euro zu zahlen wären. »Diese Summe habe ich überwiesen.«

Einen höheren Betrag sehe sie nicht ein. »Ich wehre mich dagegen, dass ich für einen toten Hund Steuer zahlen soll.« Bei der Haftpflichtversicherung habe es mit einer tagesgenauen Abrechnung geklappt. »Warum nicht auch bei der Gemeinde?«

Für das Anliegen Frau Ehlerts habe ich Verständnis. Wir müssen uns aber an die Satzung halten.

Drei Urnen stehen auf dem Kaminsims in Ehlerts Haus. Eine der Urnen ist weiß und in der Form eines Herzens gestaltet. Die Asche Pitis befindet sich darin. Wenn Ehlert, seit 1977 Hundebesitzerin, auf die Urnen zeigt und über ihre Tiere spricht, wird schnell klar, dass es im Streit um die ausbleibende Hundesteuer um weit mehr als nur um drei Euro geht. Emotionen spielen eine Rolle. Und die Anerkennung der Lebensdaten ihres verstorbenen Hundes.

»Ich war knapp 50 Jahre in der Finanzverwaltung tätig«, erzählt die frühere Mitarbeiterin des Gießener Finanzamts. »Die Steuerpflicht einer Person endet mit deren Tod«, betont sie. »Es kann nicht sein, dass aber wie im Fall von Piti die Hundesteuer aus Vereinfachungsgründen bis zum Monatsende berechnet wird.«

Streit um drei Euro Hundesteuer: Langgönserin schlägt Spende an Tierschutz vor

Ehlert hofft auf Kulanz der Gemeindeverwaltung. »Es muss doch einen Ermessensspielraum geben«, sagt sie. »Klar«, räumt sie ein, die Verwaltung müsse sich an Regeln halten. »Gerade in einer Gemeinde ist es aber überschaubarer«, fügt sie hinzu. Da müsse es doch möglich sein, bei drei Euro auch mal von der Regel abzuweichen.

»Mir geht es nicht um das Geld«, sagt sie. »Sondern ums Prinzip.« Aus anderen Gemeinden wisse sie, dass dort die Steuerberechnung bis zum Tod des Hundes erfolge »und nicht darüber hinaus«. Sie wäre auch bereit, statt der drei Euro eine Spende an den Tierschutz zu zahlen. »Natürlich mit einer höheren Summe. Das wäre sonst albern.«

Streit um drei Euro Hundesteuer: »Ich werde nicht zahlen«

Dass sich der Streit »ums Prinzip« drehe und die Höhe des Geldbetrags eher eine Nebenrolle spiele, betont unterdessen auch der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch. »Auch uns geht es nicht um die drei Euro«, sagt der Bürgermeister. Reusch erklärt, er habe Verständnis für Ehlerts Fall und empfinde Mitgefühl. Allerdings müsse sich die Gemeinde an die Satzung halten. »Und es ist eigentlich ein normaler Fall.« Würde die Gemeinde jeweils individuell mit derartigen Anliegen umgehen, wäre der Verwaltungsaufwand schlicht zu hoch.

Eine Einigung in dem Streit ist nicht in Sicht. Der Verwaltungsaufwand sei doch jetzt schon weit höher als die Steuersumme, die sie begleichen solle, sagt Ehlert. Ihr Entschluss stehe fest. »Ich werde nicht zahlen.« (Stefan Schaal)

Frist bis Dienstag Brigitte Ehlert hat ihr Anliegen in einem Brief an den Langgönser Bürgermeister geschildert. Am gestrigen Freitag hat sie die Antwort erhalten. Der Bürgermeister setzt ihr die Frist, den restlichen Betrag der Hundesteuer bis kommenden Dienstag zu zahlen. Der Aufforderung werde sie nicht nachkommen, sagt Ehlert.

Die Imbissbude im Langgönser Gewerbegebiet Perchstetten verkauft neben Fleisch auch vegane Bratwürste. Auf dem Dorf ist das noch immer ein eher ungewöhnliches Angebot.