Streit um Durchfahrt: Traktorfahrer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Im Streit um eine Vorfahrt beim Holzmachen an einem Waldstück nahe Hadamar in Mittelhessen hat ein Autofahrer einen Traktorfahrer verletzt. Der 60 Jahre alte Traktorfahrer war am Samstag mit seiner 28 Jahre alten Tochter auf einem Waldweg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Sie seien mit dem Traktor samt Anhänger in Richtung Landstraße gefahren.

Hadamar - Etwa 500 Meter vor der Zufahrt auf die Landstraße habe ein 51-Jähriger mit einem Hochklasse-SUV mit Anhänger gestanden. Es sei zu einem Streit über die Durchfahrt des Traktorfahrers gekommen, in dessen Verlauf dieser an der Hand verletzt und - nach seinen Angaben - mit einem gefährlichen Werkzeug bedroht wurde. dpa