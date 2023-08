Ranking zeigt: Stressfaktor am Flughafen Frankfurt ist besonders hoch

Von: Jacob von Sass

Teilen

Eine Untersuchung findet die zehn stressigsten Großflughäfen in Europa. Auch der Flughafen Frankfurt ist bei diesem Ranking dabei.

Frankfurt – Die Freude auf den wohlverdienten Urlaub könnte meistens nicht größer sein. Bevor es allerdings richtig losgeht, kann der Flughafen für Reisende oft zur Geduldsprobe werden. So können lange Schlange vor dem Check-in oder der Sicherheitskontrolle stark an den Nerven zerren. Auch am Flughafen Frankfurt kann die An- und Abreise oftmals in Stress ausarten. Doch an welchem Flughafen in Europa ist der Aufenthalt denn überhaupt am stressigsten und von wo kann man ganz unbeschwert in den Urlaub starten?

Untersuchung ergibt: Frankfurt unter den zehn stressigsten Flughäfen in Europa

Genau dieser Frage ist das britische Portal StressFreeCarRental.com jetzt nachgegangen und hat ein Ranking zu den stressigsten Großflughäfen in Europa aufgestellt. Hierfür untersuchte die Website insgesamt sechs Faktoren, die mit in die Bewertung einflossen. Unter anderem die Zahl der gesamten Passagiere aus dem Jahr 2022, die Entfernung des Flughafens zur Innenstadt und die Parkgebühr für das eigene Auto innerhalb einer Woche. Aber auch die Anzahl der Restaurants und die Geschwindigkeit des lokalen WLAN scheinen Indikatoren für einen stressigen bzw. stressfreien Airport zu sein.

Reisende stehen am Flughafen Frankfurt Main beim Einchecken in einer langen Schlange. Der Airport ist auf dem siebten Platz der stressigsten Großflughäfen in Europa. © Andreas Arnold/dpa

Nach diesen Kriterien belegt Frankfurt den siebten Platz in dem Ranking der stressigsten Großflughäfen in Europa. Die Ansiedlung im unteren Teil des Rankings liegt vor allem an der kurzen Entfernung von 13,3 Kilometer zur Innenstadt. Dadurch ist vermutlich auch eine einfachere und schnellere Anreise mit Bus, Bahn oder Auto zum Flughafen Frankfurt gewährleistet. Schlecht schneidet der Airport im Vergleich aber bei den Parkgebühren ab. Hier muss man im Durchschnitt 234 Euro pro Woche für das Parken seines Autos zahlen.

Fraport: Frankfurt im unteren Teil des Rankings der stressigsten Flughäfen in Europa angesiedelt

Bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit des WLAN schneidet der Flughafen Frankfurt im Vergleich übrigens relativ gut ab. Diese beträgt 130,38 MBit/s. Mit 207,46 MBit/s ist in dieser Kategorie nur der Flughafen Madrid-Barajas besser. Doch wer steht jetzt eigentlich auf dem Siegertreppchen der stressigsten Flughäfen Europas?

Auf dem ersten Platz des Rankings findet sich der Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle wieder und ist damit offiziell der stressigste Großflughafen in ganz Europa. Auf Platz zwei und drei folgen die Airports der britischen Hauptstadt London, Heathrow und Gatwick.

Nach diesem Ranking müssen die Passagiere nun selbst entscheiden, ob sie die über 300 Flugziele weltweit vom Flughafen Frankfurt in Anspruch nehmen wollen oder doch lieber von woanders in den Urlaub starten. (Jakob von Sass)