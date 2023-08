Stress und Personalmangel am Flughafen Frankfurt – Betriebsrat übt scharfe Kritik

Von: Caspar Felix Hoffmann

Paul Laslop, Betriebsrat und Linken-Landtagskandidat, sieht am Flughafen Frankfurt Missmanagement auf dem Rücken der Beschäftigten.

Frankfurt – Der Flughafen Frankfurt ist eine Drehscheibe des europäischen Luftverkehrs, doch hinter den Kulissen sieht es düster aus. Paul Laslop, Betriebsrat eines Airline-Caterers und Landtagskandidat der Linkspartei im Hochtaunuskreis, der seit fast vier Jahrzehnten am Flughafen arbeitet, zeichnet ein alarmierendes Bild der Arbeitsbedingungen und des Managements am größten deutschen Flughafen.

Laslop ist in der Medienlandschaft kein Unbekannter. Der 57-Jährige, der mehr als die Hälfte seines Lebens am Frankfurter Flughafen verbracht hat, spricht offen über die Missstände am Airport. Bereits 2022 gab er dem Deutschlandfunk ein Interview über das Chaos am Flughafen, kürzlich war er Protagonist eines Berichts des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, der dem Frankfurter Flughafen ein verheerendes Zeugnis ausstellte.

Stress und Personalmangel am Flughafen Frankfurt – Verdi sieht Lohndumping

Der Spiegel zeichnet ein düsteres Bild: „Gestrandete Passagiere, verlorene Koffer, lange Schlangen: Der Frankfurter Flughafen ist eine Zumutung“, heißt es. Doch Laslop fügt hinzu, dass nicht nur die Passagiere unter den Zuständen leiden. „Das Personal, das man verscheucht hat, hat mit dem Flughafen abgeschlossen“, sagt er. Er sieht ein Missmanagement auf dem Rücken des Personals, Stress und Personalmangel als tägliche Realität.

Die Gewerkschaft Verdi, die viele Beschäftigte am Flughafen vertritt, stimmt Laslop zu, wie t-online berichtet. „Wir erleben seit dem letzten Sommer die Folgen von jahrelangem Lohndumping im Luftverkehr“, sagt Christoph Miemietz von Verdi. Er beschreibt, wie Beschäftigte in Billigtöchter ausgegliedert wurden, wo sie bis zu 30 Prozent weniger verdienten. Für diese Löhne wolle niemand mehr arbeiten, so Miemietz.

Die Folge dieses Lohndumpings ist ein Personalmangel, der laut Miemietz wohl erst im nächsten Sommer behoben sein wird. Bis dahin müsse das vorhandene Flughafenpersonal die Lücke füllen. (cas)