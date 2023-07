Stromausfall: Autofahrer kracht gegen Verteilerkasten

Main-Kinzig-Kreis

+ © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat einen kleinen Stromausfall in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ausgelöst. Der Fahrer verlor am Samstagabend im Ortsteil Neuenschmidten aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und beschädigte einen Stromverteilerkasten, wie die Polizei in Offenbach am Sonntag mitteilte. Um den Schaden habe sich der Unbekannte nicht gekümmert und sei weitergefahren.

Brachttal - Die Polizei fand den beschädigten Wagen nahe der Unfallstelle, nicht jedoch den Fahrer, der Beschreibungen zufolge 30 bis 35 Jahre alt sein soll. Wegen des Unfalls fiel der Strom in den angrenzenden Straßen für etwa drei Stunden aus, der Gesamtschaden wird laut Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. dpa