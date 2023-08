Stromausfall in Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets: Etliche Menschen betroffen

Von: Jacob von Sass

In Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets gibt es am Donnerstag einen großflächigen Stromausfall. Mittlerweile sind einige wieder am Netz.

Südhessen – In Teilen des Rhein-Main-Gebiets und Südhessen gab es am Donnerstagvormittag (24. August) einen weiträumigen Stromausfall. Etliche Städte und Gemeinden sind noch immer betroffen. Das berichtete als Erstes die Hessenschau. Aufgrund des Stromausfalls fiel unter anderem eine Ampel aus, wodurch es zu einem Auffahrunfall zwischen Langen und Offenthal (Landkreis Offenbach) kam.

Etliche Menschen von Stromausfall in Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets betroffen

Momentan sind besonders die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Odenwald, Offenbach und Groß-Gerau betroffen. Wegen des ausbleibenden Stroms mussten teilweise Supermärkte schließen und das Handynetz funktionierte nur eingeschränkt.

Stromausfall in Südhessen: Energieversorger bestätigt Probleme

Gegenüber der Hessenschau bestätigte der Energieversorger Entega die Probleme mit dem Stromnetz. Details wurden allerdings nicht genannt. Ein Defekt an einer Hochspannungsleitung sei aber nicht ausgeschlossen.

Gegen Mittag (13 Uhr) kehrt in einigen Haushalten der Strom zurück. Es ist aber weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. (Jakob von Sass)

