Fernverkehrsstrecken wegen umgestürzter Bäume gesperrt - auch Frankfurt betroffen

Der Bahnverkehr in Norddeutschland ist wegen eines Sturmtiefs massiv beeinträchtigt. Auch der Hauptbahnhof Frankfurt ist betroffen.

Das Sturmtief Mortimer hat am Montagmorgen den Bahnverkehr in Norddeutschland massiv beeinträchtigt. Vor allem wegen umgestürzter Bäume waren mehrere Strecken gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen waren demnach unter anderem die Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin, Hamburg, Göttingen und Hannover sowie zwischen Bremen und Hannover. Fernverkehrszüge blieben in den Bahnhöfen stehen.

Frankfurter Fahrgäste vom Sturmtief betroffen

Auch Frankfurter Fahrgäste sind von dem Sturmtief betroffen. Fernzüge in Richtung Berlin und Hamburg Altona entfallen. Die Züge nach München und Stuttgart fahren, jedoch mit erheblicher Verspätung. Ebenso der ICE in Richtung Karlsruhe. Der Zug in Richtung Gießen hat 100 Minuten Verspätung, jedoch wegen eines Notfalls.

Nach ersten Prognosen könnten die Schäden zwischen 9 und 10 Uhr behoben sein.

Baum auf den Gleisen der Strecke Hannover - Bremen

Ein Bahnsprecherin konnte zunächst keine Angaben dazu machen, wann die einzelnen Strecken wieder befahren werden können. Die Bahn bat alle Reisenden, sich im Internet über ihre Verbindungen zu informieren.

Im Norden und Nordosten besteht Unwettergefahr

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zufolge sollen sich die stärksten Böen von "Mortimer" über den Norden in den Nordosten und Osten Deutschlands verlagern, wo sie bis zum Nachmittag anhalten sollen. Im Norden und Nordosten besteht demnach Unwettergefahr durch einzelne orkanartige Böen. (FR/afp)