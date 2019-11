Brandserie hält Feuerwehr in Atem: Neun Einsätze in einer Nacht

Autos und Mülltonnen brennen

Eine Brandserie hat in der Nacht die Feuerwehr in Sulzbach in Atem gehalten. Ihre Kräfte mussten zu insgesamt neun Einsätzen ausrücken.