Tarifkonflikt im Einzelhandel: Weitere Streiks am Freitag in Hessen – Ikea, H&M und weitere betroffen

Von: Caspar Felix Hoffmann

„Wir woll‘n mehr Kohle seh‘n“, fordert Verdi im Tarifkonflikt des Einzel- und Versandhandels. In Hessen soll am Freitag (4. August) gestreikt werden.

Frankfurt – Das aktuelle Tarifangebot der Arbeitgeber im Einzel- und Versandhandel wird von der Gewerkschaft Verdi als dauerhafter Reallohnverlust kritisiert. Das teilte Verdi Hessen am Donnerstag (3. August) in Frankfurt mit. Darin ist von 5,3 Prozent mehr Geld ab 1. Juli und weiteren 3,1 Prozent ab 1. April 2024 die Rede. Marcel Schäuble von Verdi Hessen sagte, angesichts der Weigerung der Arbeitgeber, auf die Bedürfnisse und Existenzen der Beschäftigten einzugehen, seien weitere Streiks notwendig, um Druck zu machen. „Wir woll‘n mehr Kohle seh‘n“, sei daher die Forderung der Beschäftigten.

Beschäftigte bei einem Verdi-Streik. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Streiks im Einzel- und Versandhandel in Hessen – Verdi-Kundgebungen in Frankfurt und Kassel

Schäuble unterstrich die Erwartung der Arbeitnehmer, dass die Arbeitgeber in der anstehenden Tarifrunde einlenken. Die nächste Gelegenheit dazu bestehe am 7. August, wenn die Tarifverhandlungen in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt werden. Sollte dort ein „wesentlich verbessertes Angebot“ vorgelegt oder gar ein „annehmbares Tarifergebnis“ erzielt werden, hätte dies Auswirkungen auf die Tarifverhandlungen am 4. September in Hessen. Nach viermonatigen Verhandlungen und weiteren Preissteigerungen bräuchten die Beschäftigten „schnell Entlastung und deutliche Steigerungen“ ihrer Einkommen, „um weiter über die Runden zu kommen“, so Schäuble.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, plant Verdi Hessen am Freitag (4. August) in Frankfurt um 11 Uhr einen Demonstrationszug vom Gewerkschaftshaus zum Rathenauplatz und um 12 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathenauplatz, die bis etwa 13 Uhr dauern soll. An der Demonstration in Frankfurt beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft Beschäftigte aus Filialen von Esprit, Frankfurt Airport Retail, Galeria Karstadt Kaufhof, H&M, Zara, Ikea, Kaufland und Douglas. Außerdem sei ab 9 Uhr eine Streikversammlung der nordhessischen Betriebe bei Ikea Kassel geplant. In Nordhessen sollen sich Beschäftigte von Adler, Ikea, Kaufland, Douglas und H&M beteiligen. (cas)