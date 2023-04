Tatmotiv nach Messerangriff in Oberursel weiter unklar

Polizeibeamte sperren eine Gegend ab, in der es zu einem Messerangriff gekommen war. © 5Vision/dpa/Archivbild

Nach einem Messerangriff in einem Wohnhaus in Oberursel im Hochtaunuskreis mit mehreren Verletzten sind die Hintergründe und das Motiv weiter unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Bei den beiden Opfern und dem mutmaßlichen Täter soll es sich um Nachbarn handeln. Alle drei befänden sich weiterhin in ärztlicher Behandlung und konnten deshalb noch nicht vernommen werden.

Oberursel - Unabhängige Zeugenaussagen gebe es bis jetzt keine, hieß es.

Ein 25-Jähriger soll am frühen Mittwochabend im Treppenhaus des Hauses einen 39 Jahre alten Mann und eine 57 Jahre alte Frau mit einem Messer attackiert haben. Wegen des Angriffs war auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei alarmiert worden. Der mutmaßliche Täter wurde in seiner Wohnung festgenommen. dpa