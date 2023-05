Taunusbahn fährt wegen Modernisierung Anfang Juni nicht

Wegen der Modernisierung der Taunusbahn wird die Strecke im Juni neun Tage lang gesperrt. Vom 3. bis zum 11. Juni müssen die Fahrgäste der Linie RB 15 zwischen Friedrichsdorf und Brandoberndorf auf Busse umsteigen, wie der Verkehrsverband Hochtaunus in Bad Homburg am Dienstag mitteilte. In diesem Zeitraum werde die neue Leit- und Sicherungstechnik in Betrieb genommen, zudem werden die alten Anlagen zurückgebaut.

Bad Homburg - Die Taunusbahn setzt seit Ende vergangenen Jahres Wasserstoffzüge ein, mittlerweile hat sie 11 in Betrieb, wie ein Sprecher sagte. Insgesamt sollen es 27 Fahrzeuge werden, die restlichen 16 sollen nach Lieferverzögerungen nun im Laufe des Sommers in den Taunus gebracht werden. dpa