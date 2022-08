Technischer Defekt mögliche Ursache für tödlichen Brand

Kassel

Ursache für den tödlichen Brand in einem Reihenhaus in Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel) am Freitag vergangener Woche könnte nach bisherigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt oder ein Unglücksfall gewesen sein. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Feuer war ein 87 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Seine 81-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt.

Kassel - Laut Polizei ist die genaue Brandursache noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung lägen gegenwärtig aber nicht vor. Auch das Landeskriminalamt ist laut Mitteilung nun in die Ermittlungen eingebunden. dpa