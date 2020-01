Pärchen überfällt tegut mit Messer - aber das geht mächtig daneben

In Dreieich (Sprendlingen) wurde ein tegut-Supermarkt überfallen (Symbolbild).

Ein Pärchen bedroht eine Mitarbeiterin in dem Supermarkt in Dreieich, doch mit deren Reaktion haben sie wohl nicht gerechnet.

Dreieich/Sprendlingen - Ein Pärchen soll kurz nach 7.30 Uhr den tegut-Supermarkt in der Frankfurter Straße in Dreieich betreten und unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert haben.

Doch die Kasse streikte im richtigen Moment und ging nicht auf. Als die bedrohte Mitarbeiterin dann auch noch zu schreien anfing, ergriff einer der Täter im tegut in Dreieich die Flucht. Er sollte nicht weit kommen.

Seine Komplizin konnten die Mitarbeiter des tegut-Supermarktes noch vor Ort festhalten. Der verständigten Polizei gelang es danach schnell, auch den Mann vorläufig festzunehmen. Er war nach dem gescheiterten Raubüberfall auf den tegut in Dreieich in ein benachbartes Mehrfamilienhaus in derselben Straße gerannt. Zeugen hatten das beobachtet.

Der 37-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Dienstag zur richterlichen Vorführung und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Seine 36-jährige Komplizin wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

