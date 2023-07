Tegut nutzt eine KI gegen Lebensmittelverschwendung

Von: Emanuel Zylla

Die Supermarktkette Tegut setzt künftig auf Künstliche Intelligenz rund ums Mindesthaltbarkeitsdatum. © Imago/Jochen Tack

Essen wegwerfen, während in anderen Ländern gehungert werden muss, ist nicht nur in Deutschland ein Problem. Tegut nutzt nun eine KI gegen Lebensmittelverschwendung.

Fulda - Laut dem Fuldarer Handelsunternehmen Tegut sei in den eigenen Filialen schon so einiges passiert, wenn es um das unangenehme Thema „Lebensmittelverschwendung“ geht. Um die Situation weiter zu verbessern, soll nun eine künstliche Intelligenz (KI) aushelfen. Der Einzelhändler mit mehr als 300 Filialen in Deutschland sehe sich in einer „Vorreiterrolle“.

Damit nicht bereits in den Geschäften unverkaufte Ware in der Tonne landet, hat neben Tegut auch die Konkurrenz Maßnahmen gegen die Verschwendung ergriffen. Als Kunde sieht man da etwa regelmäßig herabgesetzte Ware, bei der das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) fast abgelaufen ist. Die müssen von Mitarbeitern händisch ausgezeichnet werden. Tegut behauptet auf seiner Internetseite, dass „exakte Warenbestellungen und kurze Lagerzeiten in den Logistikzentren zum Beispiel große Restmengen verhindern“ würden.

Gegen Lebensmittelverschwendung: Künstliche Intelligenz wird bei Tegut in Marburg und Fulda eingesetzt

Einen Testlauf für die neue KI soll es jetzt in drei ausgewählten Märkten geben: Marburg-Wehrda, Marburg-Cappel und im Rhönhof in Eichenzell (Landkreis Fulda). „REIF“ heißt das KI-System, das vom Fraunhofer-Institut, von der TU München und der Hochschule Augsburg entwickelt wurde. 40 Unternehmen arbeiten an dem Projekt mit, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird.

Es soll Verschwendung von Lebensmitteln „drastisch reduzieren“, indem es automatisch Lebensmittel erkennt, die kurz vor dem MHD stehen. Anschließend bietet REIF die Ware reduziert an. REIF bedeutet übrigens „Ressource-Efficient Economic and Intelligent Foodchain“.

Auch ohne die Tegut-KI kann jeder Lebensmittelverschwendung verhindern

Laut einer WWF-Studie von 2017 gehen 14 Prozent der Lebensmittelverluste in Deutschland auf die Kappe von Groß- und Einzelhandel. Die größten Verschwender seien laut dem WWF aber die Endverbraucher, die einen Anteil von 39 Prozent haben.

Ralf Petrausch, zuständig für Innovation und Entwicklung bei Tegut, verdeutlicht das Problem auf der Internetseite des Unternehmens: „75 Kilogramm Lebensmittel werden pro Kopf im Jahr in Deutschland weggeworfen. Das sind 75 zu viel.“ Hier kann jeder Einzelne selbst etwas bei sich zu Hause verbessern. Händler könnten aber auch einen Beitrag leisten, findet Petrausch: Lebensmittelverschwendung entsteht zum Beispiel durch Schwankungen in der Nachfrage und eine entsprechende Überproduktion.

Nicht nur bei Lebensmittelverschwendung kommt immer häufiger KI bei Tegut zum Einsatz

Bei REIF geht es um eine „verlustoptimierte Beschaffungs- und Verkaufsstrategie.“ Durch die Preisreduzierung der KI werde MHD-Ware für Kunden attraktiver und kann noch verkauft werden. „So werden wir Lebensmittelabfälle deutlich reduzieren können.“ Aber auch die Mitarbeiter entlaste das KI-System.

„KI wird im Einzelhandel in Zukunft immer mehr zum Einsatz kommen“, ist sich Petrausch im Interview mit Radio FFH sicher. Nach der Testphase in Hessen sollen noch weitere Verbesserungen anstehen, kündigte Petrausch an. Auch Tegut selbst entwickele eine KI, die verkaufte Produkte dokumentieren soll. (Emanuel Zylla)

Tegut will außerdem die Mini-Märkte namens Teo, die ohne Personal funktionieren, auch in die Region Kassel bringen.