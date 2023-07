Teilsperrungen am Darmstädter Kreuz geplant

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Wegen Bauarbeiten kommt es an den nächsten beiden Wochenenden auf den Autobahnen 5 und 67 am Darmstädter Kreuz zu Behinderungen. Zunächst werden die Autobahnen 5 und 67 in Richtung Basel und Mannheim gesperrt, wie die Autobahn GmbH in Darmstadt am Montag mitteilte. Grund dafür sind Arbeiten an einem Brückenneubau. Die Sperrung beginnt am Samstag (8.

Darmstadt - Juli) um 15.00 Uhr und soll bis Montag (10. Juli) um 5.00 Uhr abgeschlossen sein. Am darauffolgenden Wochenende wird auch die A 67 in Richtung Frankfurt gesperrt. Dabei geht es um den Zeitraum von Sonntag (16. Juli), 12.00 Uhr bis Montag (17. Juli), 3.00 Uhr.

Die Autobahn GmbH plant, Trag- und Schutzgerüste am fertiggestellten Betonüberbau am Brückenneubau Nordrampe abzubauen. Gleichzeitig sind Arbeiten zum Korrosionsschutz am sogenannten Zentralbauwerk Nord, einer der Brücken des Autobahnkreuzes, vorgesehen. Der Verkehr wird umgeleitet. dpa