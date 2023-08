16-Jähriger schneidet Fahrgast in S-Bahn mit Teppichmesser ins Gesicht

Von: Florian Dörr

In einer S-Bahn im Kreis Offenbach wird ein 19-Jähriger attackiert. Der Täter ist „hinlänglich polizeibekannt“, wie es bei den Ermittlern heißt.

Rodgau – Ein Jugendlicher hat in einer S-Bahn bei Rodgau (Kreis Offenbach) einem anderen Fahrgast mit einem Messer ins Gesicht geschnitten. Der 19-Jährige habe tiefe Verletzungen an der Wange und am Kinn erlitten, teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Mittwoch (23. August) mit.

Das Opfer wurde durch Rettungskräfte umgehend zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht, wie es bei den Beamten heißt.

16-Jähriger schneidet jungem Mann mit Teppichmesser ins Gesicht

Was genau war passiert? Am Dienstagabend (22. August) gegen 22 Uhr war der 19-Jährige während der Fahrt in der S-Bahn der Linie 1 auf der Fahrt von Rodgau-Jügesheim nach Rodgau-Nieder Roden mit dem 16-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Der Jugendliche zückte ein Teppichmesser und attackierte seinen Gegenüber.

Der 16-jährige Täter entfernte sich nach Halt der S-Bahn in Rodgau-Nieder Roden zunächst unerkannt vom Tatort, wurde jedoch wenig später durch Kräfte der Landespolizei im Nahbereich des Haltepunkts festgenommen und Beamten der Bundespolizei übergeben. Gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der 16-Jährige massiv Widerstand und trat in Richtung der Beamten. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht, wobei er sich leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung war jedoch nach Angaben der Polizei Offenbach nicht von Nöten.

Eine S-Bahn hält am Frankfurter Südbahnhof. (Symbolbild) © Tim Würz/dpa

S-Bahn-Täter aus Kreis Offenbach „hinlänglich polizeibekannt“

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der „hinlänglich polizeibekannte“ 16-Jährige in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ein ebenfalls 19-jähriger Begleiter des Opfers blieb offenbar unverletzt. (fd)

