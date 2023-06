Tesla-Fahrer in Nordhessen dürfte es freuen: Neues Service-Center schkießt riesige Lücke

Von: Sebastian Schmidt

Die Arbeiten im ehemaligen Ford-Autohaus laufen. © Oliver Schepp

Der US-amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla eröffnet in Gießen ein Service-Center. Für Autofahrer aus Nordhessen wird der Weg deutlich kürzer als bislang.

Gießen – Schon länger wurde im Internet darüber spekuliert, dass der amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla in Gießen ein Service-Center eröffnen wird. Jetzt haben die Umbauarbeiten im ehemaligen Fordhaus in der Automeile an der Licher Straße begonnen, ein gut sichtbarer Tesla-Bauwagen steht auf dem Parkplatz. Das Unternehmen gibt noch keinen offiziellen Eröffnungstermin bekannt, Nutzer in einem Tesla-Forum spekulieren jedoch, dass es bereits Juni oder Juli soweit sein könnte.

Werkstattleiter, Kfz-Mechaniker oder Verkäufer - Auf seiner Webseite hat Tesla nach wie vor offene Stellen in Gießen ausgeschrieben. Dadurch war Anfang des Jahres auch zum ersten Mal aufgefallen, dass das Unternehmen plant, hier ein Service-Center zu eröffnen. In einem Tesla-Forum freuten sich Kunden über diese Nachricht, einer schrieb: »Das wäre sehr schön, wenn in Gießen ein neues SEC eröffnet wird. Das würde die Situation in der Mitte Deutschlands etwas entlasten.« Eine Karte der vorhandenen Service-Center zeigt nämlich, dass nicht nur in Mittelhessen, sondern in der Mitte Deutschland ein Loch klafft, welches der Gießener Standort bald etwas schließen dürfte.

Bald Tesla-Zentrum in Gießen? Ford-Händler ersteigerte Gelände 2019

Über die Tesla-App können die E-Auto-Besitzer dann in Zukunft einen Termin im Gießener Service Center buchen. Tesla-Mitarbeiter werden im Anschluss Diagnose-Protokolle des Fahrzeugs auswerten und auch einen Kostenvoranschlag für die geplante Reparatur in die App geben. Die Kunden können dann zu einem festgelegten Termin ihr Auto vor Ort abstellen und nach einer Benachrichtigung repariert abholen. Einen persönlichen Kontakt zu Mitarbeitern gebe es so in vielen Fällen nicht mehr. »Quick Drop« nennt Tesla diesen Ablauf und wirbt damit, dass es »den erforderlichen Zeitaufwand minimiert.«

Auf dem Grundstück, das Tesla nun bezieht, war zuvor ein Ableger des Ford-Autozentrums Acker. Der Autohändler aus Biedenkopf hatte das Gelände 2019 für 1,45 Millionen ersteigert. 2011 hatte dort die Autogalerie Mittelhessen eröffnet und damals die letzte Baulücke auf dem Gelände der früheren Wehrmachts- und US-Kaserne geschlossen.