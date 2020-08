Test von Pizza-Bringdiensten - Vernichtendes Urteil: „Italiener würden sich im Grab umdrehen“

Pizza im Test: Großer Genuss für kleines Geld? Domino‘s und Co. werden von Experten unter die Lupe genommen. Das Urteil ist vernichtend.

Pizza im Test : So schneiden Lieferdienste ab.

im : So schneiden ab. Untersucht wurden große Ketten wie Domino's, Smiley`s und Call a Pizza

Das Ergebnis der Experten ist ernüchternd.

Kassel - Ob selbst gemacht oder im italienischen Restaurant um die Ecke bestellt: Pizza ist ein beliebtes und einfaches Gericht - und vor allem ist es eines: lecker. Doch was wirklich im Pappkarton steckt, ist nicht immer das, was man sich zuvor ausgemalt hat. Jetzt hat der NDR in einem Test verschiedene Pizzabringdienste untersucht.

Wenn es einmal schnell gehen soll, bestellen viele beim Lieferservice. Diese versprechen vor allem großen Genuss für nur kleines Geld. Das Verbrauchermagazin "Markt" vom NDR hat in einem Test mit zwei Experten Lieferungen von drei großen Bringdiensten auf Geschmack und Frische untersucht:

Domino‘s

Smiley‘s

Call a Pizza

Pizza im Test: Viel Fett und wenig Frische

Vassilios Fadidis ist Chef und Koch eines italienischen Restaurants, Sauro Mariotti ist Feinkosthändler. Die beiden Experten sind nur schwer zu überzeugen. Im Test wird jeweils eine Salami-Pizza, eine individuelle Kreation, sowie ein klassischer „Caesar‘s Salad“ und ein Tiramisu probiert. Insgesamt ist das Ergebnis vernichtend: Viel Fett, viele Zusatzstoffe und wenig Frische.

Die Experten nehmen sich als erstes den echten Klassiker vor in der kleinsten Größe vor: Salami-Pizza. Geschmacklich seien alle gleich. So haben die Pizzen der Lieferdienste abgeschnitten:

Lieferdienst Preis Lieferzeit Plus Minus Domino's 7,99 Euro 12 Minuten Live-Tracker, Temperatur und Belag ok Tiefkühlpizza-Charakter mit trockenem Keksboden Smiley's 8,95 Euro (doppelt Salami) 21 Minuten Werbung: 30 Salamischeiben; Realität: nur 15; sehr salzig Call a Pizza 6,90 Euro 50 Minuten kalt, öde im Geschmack, Salami dünn geschnitten

Pizza im Test: Lieferungen können nicht überzeugen

Neben dem Klassiker wurde im Test die individuell zusammengestellte Pizza unter die Lupe genommen. Italienische Küchenkunst sei für die Experten aber etwas anderes.

Besonders die Pizza von Smiley‘s bekommt ein vernichtendes Urteil: „Das Pizza zu nennen ist schon mutig.“ Allerdings gibt das Unternehmen an, man habe gar nicht den Anspruch italienische Pizza zu liefern. So haben die individuellen Kreationen abgeschnitten:

Lieferdienst Preis Pizza Plus Minus Domino's 10,49 Euro Gourmet mit Rindersteakstreifen, grünem Spargel, frischen Tomaten, Sauce Hollandaise Fleisch trocken, aber sehr zart (vorbehandelt) Sauce ist Fertigprodukt mit Zusatzstoffen Smiley's 9,45 Euro Pittsburgh mit Hähnchenbrust, Crème Fraîche, Blattspinat Fleisch zart fettig Call a Pizza 10,90 Euro Wellenreiter mit Mozzarella, Serrano-Schinken, Rucola, Hartkäse guter Schinken lange Lieferung, Rucola eingegangen, Käse geschmolzen

Pizza im Test: Vernichtendes Urteil für Domino's und Co.

Das Fleisch auf der Pizza von Domino‘s ist vorgegart und unter anderem mit Maisstärke und Dextrose behandelt. Die Sauce ist ein Fertigprodukt mit künstlichen Aromen. Die Tester sind enttäuscht: „Die Italiener würden sich im Grab umdrehen.“ Fadidis fügt hinzu: „Was soll ich dazu sagen. Das ist halt ein Katerfrühstück.“

👍 on @YouTube: Pizza-Bringdienste: Alles knusprig und lecker? | Markt | NDR https://t.co/Mu4hNFmHq1 — MC Runde (@mc_runde) July 4, 2019

Pizza im Test: Lieferdienste überraschen beim Salat

Zu der Pizza bestellen die Experten im Test einen klassischen „Caesar‘s Salad“. Der wird mit Römersalat, Hähnchenbrust, Hartkäse und einem Dressing zubereitet. Die Ergebnisse überraschen. So schneiden die Salate ab:

Lieferdienst Preis Serviert mit Plus Minus Domino's 7,99 Euro Römersalat Dressing und Hühnerbrust ok kein Römersalat, sondern Eisbergsalat Smiley's 8,45 Euro Römersalat und Garnelen frisch, gut im Geschmack Call a Pizza 8,90 Euro Paniertes Hähnchenfleisch Gesamteindruck und Geschmack gut Paniertes Fleisch gehört nicht in den Salat

Pizza im Test: „Labortiramisu aus dem Reagenzglas“

Zum Schluss neben der Pizza noch ein Klassiker im Test: Tiramisu. Das Dessert besteht aus abwechselnden Schichten. Die wichtigsten Grundlagen: In Kaffee getränktes Löffelbiskuit und eine Mascarponecreme.

Vor dem Servieren wird die Creme mit reichlich Kakao bestäubt. Das Tiramisu bei Smiley‘s besteht dabei gerade einmal aus zwei Prozent Mascarpone. Das vernichtende Urteil des Experten: „Labortiramisu aus dem Reagenzglas.“

Lieferdienst Preis Plus Minus Domino's 3,19 Euro Experte schmeckt keinen Kaffee Smiley's 2,78 Euro Konsistenz der Creme zu luftig Call a Pizza 2,33 Eurp Konsistenz gut, wichtige Zutaten drin, geschmacklich top viele Zusatzstoffe, künstliches Aroma

Pizza im Test: Das Ergebnis der Experten

Fazit der Experten: Obwohl die Pizza im Test nicht immer so frisch und appetitlich aussah wie beworben, wer Hunger und keine Lust zu kochen hat, kann ab und an bei großen Lieferdienst-Ketten bestellen. Italienischer Genuss kann hier laut den Experten aber nicht erwartet werden.

