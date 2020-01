"The Biggest Loser": Abdi aus Gießen hat einen großen Traum

"The Biggest Loser"

+ © SAT.1/Arya Shirazi Abdi aus Gießen kämpft um den Einzug ins "The Biggest Loser"-Camp. "The Biggest Loser" – Start am 5. Januar 2020, um 16:30 Uhr in Sat.1 und dann immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1. © SAT.1/Arya Shirazi

Ein Gießener im TV: Der 25-Jährige Abdi aus Gießen kämpft am Sonntag, 5. Januar, um einen Platz in der Abnehmsendung "The Biggest Loser" auf Sat.1. Er will abnehmen, um endlich wieder tanzen zu können.