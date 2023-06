Reizgas in Marburger Schule versprüht: 45 Menschen verletzt - Polizei ermittelt

Von: Sebastian Richter

Teilen

In einer Schulcafeteria in Marburg werden 45 Menschen durch Reizgas verletzt. Eine Schülerin hatte die Dose mitgebracht. Die Polizei ermittelt.

Marburg – Alarm in einer Schule in Marburg: Am Freitag (16. Juni) sind dort insgesamt 45 Menschen durch versprühtes Reizgas verletzt worden. Neun von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die anderen Verletzten, die über Probleme mit den Atemwegen klagten, wurden von zahlreichen Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr, heißt es von der Polizei weiter. Laut den ersten Ermittlungen hatte eine 15-Jährige das Tierabwehrspray versprüht. Sie sei „unabsichtlich auf den Auslösemechanismus“, so die Beamten in Marburg. Mitgebracht hatte das Reizgas eine Schülerin im gleichen Alter.

In Marburg wurde in einer Schulcafeteria Tierabwehrspray versprüht. (Symbolbild). © IMAGO / HRSchulz

Marburg: Reizgas-Dose geht in voller Cafeteria los

Wie die Oberhessische Presse berichtet, sei das Reizgas in der Cafeteria des Gymnasiums Philippinum ausgetreten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort rund 300 Schülerinnen und Schüler.

Die Polizei Marburg ermittelt. Ob auf die beiden Beteiligten ein Strafverfahren zukommt, ist aktuell noch unklar. (spr)

Zuletzt kam es nahe Marburg zu einem tragischen Unfall. Zwei Menschen starben nach einem Frontalzusammenstoß.