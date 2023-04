Grausame Aktion: Unbekannte legen 50 Tieraugen auf Autos

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis kommt es zu einem besonders grausamen Fund. Unbekannte verteilen in der Nacht rund 50 Tieraugen.

Gelnhausen – Mit einem besonders ungewöhnlichen und gleichermaßen widerwärtigen Fall von Straftaten hat es die Polizei in Gelnhausen derzeit zu tun. Unbekannte hatten in der Nacht zum Dienstag (18. April) im Huckelheimer Weg in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) mehrere Tieraugen auf zwei unter einem Carport abgestellte Autos geworfen, wie die Polizei mitteilte. Die Tatzeit lag demnach zwischen Montag (17.), 22.30 Uhr und Dienstag (18. April), 3.40 Uhr.

War es ein Metzger? Rund 50 fachmännisch ausgenommene und noch blutige Tieraugen hat ein Unbekannter in einer nächtlichen Aktion in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis verteilt.

Ekel-Einsatz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis): Ausgenommene, noch blutige Tieraugen

Die offenbar fachmännisch ausgenommenen und noch blutigen Augen, nach Feststellung der aufnehmenden Streife vor Ort etwa 50 an der Zahl, verteilten sich auf beiden Fahrzeugen, einer Mauer und auch auf dem Pflaster. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um tote Tiere handelt, denen die Augen entfernt wurden.

Da keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorlägen, werde zunächst wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Herkunft der Augen sei noch völlig unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei in Gelnhausen – die Ermittler gingen aber bereits ersten Hinweisen auf den möglichen Verursacher nach. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten hierzu jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06051) 827-0. (cas)