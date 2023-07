Findet er seinen Watson? Kater Sherlock sucht liebevolles neues Zuhause

Von: Emanuel Zylla

Kater Sherlock nimmt die Suche nach einem schönen Zuhause auf der Facebookseite des Tierheims Hattersheim in die eigenen Samtpfötchen.

Hattersheim - Bei so einem Namen muss auch ein besonderer Aufruf auf der Facebook-Seite vom Tierheim Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) her: „Sherlock“ heißt das circa drei Jahre alte und kastrierte Katerchen, der - so wie es zumindest scheint - selbst mit den Tatzen in die Tasten gehauen hat, um sich an sein Herrchen und/oder Frauchen zu bringen. Ob vielleicht nicht doch jemand vom Tierheim Sherlock zumindest geholfen hat, um seine witzige Stellenanzeige zu veröffentlichen, lässt sich nicht ausschließen.

Kater Sherlock im Tierheim Hattersheim: Allrounder, Freigänger, 24/7 im Einsatz

„Im Tierheim Hattersheim warte ich, Sherlock, auf eine Festanstellung“, steht auf der Facebookseite des Tierheims. Den Schritt auch bei Stepstone zu inserieren, wollte er nach eigenen Angaben jedoch nicht gehen. Er halte das Tierheim Hattersheim für die bessere Entscheidung - natürlich.

Der Kater mit dem Namen des berühmten Detektivs beschreibt seine Vorzüge: „Ich bin ein Allrounder, geeignet für ein mittelständisches Familienunternehmen. Ich liebe Büroarbeit, doch nur Homeoffice würde mich auf Dauer unterfordern.“ Klar, dass Sherlock nach einem Zuhause mit Freigang sucht. „Deshalb würde ich gerne, nach einer gewissen Einarbeitungszeit, im Außendienst tätig sein“, fährt er fort.

Sherlock biete Interesse, Aufmerksamkeit und vor allem stetige Präsenz. Zudem weist er die Macken von gewöhnlichen menschlichen Angestellten entschieden von sich: „Bei mir gibt es keinen gelben Zettel und keinen Urlaubsanspruch. Im Gegenteil, ich stehe Euch 24/7 zur Verfügung.“ Er erkläre sich für alles zuständig und würde Aufgaben nie weiterreichen wollen. Der perfekte Angestellte und Kollege also, wie es scheint.

Kater Sherlock im Tierheim Hattersheim beobachtet geduldig, wie das gute Miez-Detektive so tun. Er sucht derzeit ein neues Zuhause mit Freigang und möglichst ohne andere Katzen. © Tierheim Hattersheim

Sherlock ist derzeit unzufrieden mit seiner Job-Situation im Tierheim Hattersheim

Sherlock suche nach einem Vollzeitjob. Als Bezahlung nehme er lediglich „viele Schmuseeinheiten, leckeres Essen, liebevolles Personal und ein tolles Arbeitsklima“. Nach Möglichkeit aber besser an einem Arbeitsplatz ohne Kinder. Wie das Tierheim Hattersheim hinter seinem Rücken über ihn äußerte, „knappt er bei uns auch gerne mal“. Dazu hieß es aber auch einschränkend auf Facebook: „Das kann an der im Tierheim beengten Wohnsituation liegen.“ Nachvollziehbar, schließlich ist Sherlock mit seiner derzeitigen Karrieresituation höchst unzufrieden.

Noch eine Eigenheit verschwieg der Kater in seiner Stellenanzeige, die das Tierheim Hattersheim jedoch nennt: „Sherlock ist prinzipiell ein netter Kater, der gerne als Einzelprinz sein Schloss mit Freigang finden möchte.“

Die letzten Worte gehören dem schwarz-weißen Kater mit der markanten Maskierung: „Holt mich aus meiner Arbeitslosigkeit heraus und nutzt meine Skills. Ihr werdet es nicht bereuen. Meldet Euch für ein Vorstellungsgespräch im Tierheim Hattersheim unter (06190) 73289. Miau.“ (Emanuel Zylla)

