Junges Kätzchen aus fahrendem Auto geworfen - „Schämt euch einfach“

Von: Anna Kirschner

Fassungslosigkeit im Tierheim Limburg. Die Tierretter haben ein verletztes Kätzchen aufgenommen, das aus einem fahrenden Auto geworfen worden war.

Limburg – Fassungslos sind die Mitarbeiter des Tierheims Limburg/Weilburg. Sie haben ein verletztes junges Kätzchen aufgenommen. Zuvor hatten Unbekannte dieses aus einem fahrenden Auto geworfen. Wie das Tierheim auf Facebook schreibt, geschah das im benachbarten Hadamar am Montagmittag gegen 11.45 Uhr.

In Hadamar eine Katze weggeworfen

Das Auto war in der Franz-Alfred-Muth-Straße auf Höhe der Hausnummer 19 unterwegs, als jemand das Jungtier einfach auf die Straße warf.

In Hadamar wurde eine Katze aus einem fahrenden Auto geworfen. Nun ist sie im Tierheim Limburg. © Tierheim Limburg/Weilburg

Die Katze aus Hadamar ist nun in stationäre Behandlung. Laut Tierheim muss geprüft werden, ob sie überhaupt Kot absetzen kann. Es besteht nämlich Verdacht auf einen Darmvorfall bei dem kleinen Tier. Das bedeutet, dass sich ein Teil des Darms nach außen wölbt und am After zu sehen ist. Dem Facebook-Post des Tierheims zufolge sind dort sogar schon Maden zu sehen.

Tierheim Limburg sucht Informationen zum Vorfall

Eine Operation ist risikoreich. Doch das Tierheim ist sich sicher: „Sie ist aber jetzt in den allerbesten Händen und ihr kann nichts Böses mehr geschehen.“ Die Mitarbeiter freuen sich aber über Informationen darüber, wem die Katze gehören könnte. Wer den Vorfall beobachtet hat, kann sich ebenfalls gerne melden.

Das Tierheim Limburg ist erreichbar unter Tel.: 06432 - 801 455.

Die Adresse lautet: Im Staffeler Wald, 65556 Limburg-Staffel.

Die Reaktionen in den Kommentaren unter dem Tierheim-Post waren eindeutig: Was da geschah, ist unfassbar. „Schämt euch einfach nur noch“, schreibt eine Nutzerin. Viele der rund 100 Kommentatoren wünschen dem Kätzchen eine gute Besserung.

Oft werden Tiere zur Urlaubszeit ausgesetzt

Gerade zu Beginn der Urlaubszeit werden häufig Tiere ausgesetzt. Erst am Samstag hatte das Tierheim Limburg Informationen zu einem Fundtier auf Facebook gepostet. Die Hündin, die die Tierheim-Mitarbeiter „Mango“ getauft haben, wurde am Limburger Hauptbahnhof festgebunden und nicht mehr abgeholt. Auch hier gab es starke Reaktionen unter dem Facebook-Post. (Anna Kirschner)